Juss Ojala tõi Haapsalu jahi Dago lipu alla

Millisel etapil tänavuse Muhu Väina regati võidu valmis sepistasite?

ORC I grupi regativõitja jahi Matilda 4 taktik Juss Ojala: Ei saa öelda, et mõni etapp oleks teistest parem olnud, aga meie suutsime võidu ära vormistada tegelikult juba eilseks [16. juuliks]. Eile pärast finišit oli selge, et me oleme juba piisavalt palju teinud ja meile poleks vaja olnud täna [17. juuli Kärdla ring] enam sõita. Aga kuna praegu suurem pilt on hoopis olulisem kui ainult Muhuväin, siis suure pildi huvides oli tänane etapp puhas trenn ja et me nüüd ka selle ära suutsime võita, oli nagu kirsiks tordil. Tegelikult käib praegu enamusel Eesti tippjahtidel väga suur ettevalmistus augusti alguse maailmameistrivõistlusteks, mis toimuvad Tallinnas. Sinna on oodata purjetajaid üle maailma, enamus tuleb küll kindlasti Euroopast, kuna jahti ühest kohast teise vedada on nii kulukas. Kui Muhu Väina regatil olime kõige suuremate jahtide [ORC I]grupis, siis MMil oleme kõige pisemad. Kui siin oli meie grupis stardis 22 jahti, siis MMil 70. Ja kui siin on ehk kümme jahti, mille meeskonnad tulevad regatile endast kõik andma, siis seal tulevad kõik 70 endast kõik andma. Ja kogu see praegune töö on selleks, et olla selleks ajaks parimas vormis.

Mis tõi regativõidu, kas eelmise Muhu Väina regati võitnud jaht Matilda 4 või Taanist toodud roolimees?

Tänase võidu ikkagi tõi meile meie hea meeskonnatöö, mida aastaid harjutatud. Viimased kolm aastat tegime seda Postimehe peal. Ka see värske veri, kes professionaalsete purjetajate näol meile sisse tuli, jutt on taanlasest Joachimist [Aschenbrenner], ja muidugi jaht. Matilda 4 on Muhu Väina üks praegusel hetkel parim võimalikest. Olen selle jahi vastu ise kolm aastat sõitnud ja tean kui raske on teda võita. Nüüd olla seal peal ja sellega ise võita… tunned ära selle rõõmu, et me ei saanudki eelmisel korral peksa mitte sellepärast, et me kehvemad olime, vaid sellepärast, et see jaht oli lihtsalt nii palju parem. Nüüd on need trumbid läinud meie kätte, sest keegi kuskil märkas, et meie peaksime just sellel aastal kui MM siia tuleb, olema need, kes Matildaga sõidavad.

Nii et üks asi võitu veel ei määra?

Kogu tervik loeb ja võidab see, kes teeb vähem vigu. Kui merel on kaheksatunnised päevad, siis selles kaheksas tunnis ei ole ühtegi sekundit, mille eest me ei võitleks. Kui pärast kaheksatunnist sõitu kaotad kellelgi kahe sekundiga, siis mõtled kogu oma päeva läbi, et kus ma need kaks sekundit jätsin.

Kui pikad olid Muhu Väina regati nn tööpäevad?

Eile [reede, 16. juuli] oli parim näide. Kell seitse hommikul alustasime, öösel kell pool kaks saime Kärdlas magama ja täna uuesti kell seitse üles. Eks sellest tuleb ka see, et nüüd on näha, miks see sadam tühi on – kõik on ära kustunud. Energia on otsas ja ei mingit pidu.

Kas sõidu ajal tõesti keegi meeskonnast üldse puhata ei saa?

See oleneb sellest, millist kurssi tuule mõttes sõidame. On ka hetki, kus tuleb keegi saata puhkama, sest kui on võimalus, tuleb puhata, aga sa ei lähe puhkama kella järgi, vaid võimaluste järgi. Võib-olla sul on 24 tundi üks etapp, kui sul pole minutitki selleks aega, aga siis võib-olla saad otsa kolm tundi, kus saab pool meeskonda minna puhkama. See on hästi seotud sellega, mis kurssi me sõidame ja mis tuulega.

Kes tänavusel regatil teile kõige enam kandadele kippus?

Tuleb ausalt öelda, et tegelikult ma ootasin, et TOP-kolm on hoopis teistsugune, aga et nüüd olid Adelante ja Reval, siis see on väga positiivne üllatus. Elu on näidanud ja on ka minu jaoks alati karmid konkurendid olnud Forte ja Olympic ja ma arvasin, et mul tuleb suurem madin just nendega, aga see aasta läks kuidagi nii. Muhu Väinal on alati tohutu suur osa õnnel – mõnikord on seda kellelgi vähem kellelgi rohkem ja seekord läks nii, et neil oli vähem.

Mida arvad sellest, et JK Dago esindas tänavu juba üheksa alust?

Muidugi teeb rõõmu, sest mina olen üks neid, kes avamerejahtide toomisele jahtklubi Dago alla aluse pani. Mina ja Marek olime need, kes esimese suure jahi Audi Sport aastal 2008 Hiiumaa lipu alla tõid. Meie selle palli veerema panime ja iga päev toetame seda, et see edasi veereks. Ka seda uut jahti vastu võttes oli tingimus, et me sõidame Dago lipu all.

Kuidas sa purjetamise juurde jõudsid?

Seda ma ei mäleta, kuidas ma Otikasse jõudsin. Aga mu isa Andrus on noorena Tallinnas Kalevi jahtklubis väga palju purjetanud. Ja minu kümneaastane tütar Joanna purjetab praegu Tallinna jahtklubi lipu all. Just praegu on tal Tallinnas võistlused ja just praegu helistas mulle, et rääkida, kuidas tal läks.

Ja kuidas tal läks?

Tal läks väga hästi – kuni 12aastaste tüdrukute arvestuses kolmas, aga pool võistlust on veel ees.

Küsis HARDA ROOSNA

