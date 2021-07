Hiiumaal selgitati Eesti meistrid petangis

READ ARVAMUSLOOST

“Rahandusministeerium on alustanud reklaamikampaaniaga, milles kutsutakse inimesi tagasi võtma avaldusi II pensionisambast raha välja võtmiseks. Pikkade aastate jooksul käitusid pangad ülbelt. Kui inimestel tekkis võimalus oma raha ise kasutama hakata, siis kasutasid seda paljud. Pensionärid said oma raha juba kevadel kätte, teised esimese lainega avalduse esitajad hakkavad seda saama sügisel. Inimeste õigust oma raha üle ise otsustada on püüdnud takistada rahamaailm ja isegi president Kersti Kaljulaid. Kuid õiglus võidutses ning riigikohus ei lasknud inimestele liiga teha. Aga uus valitsus kardab, et pensionideks raha ei jätku. Jälle on alanud jutt, et kui teist pensionisammast ei ole, siis pensionärid vaesuvad ja jäävad elu lõpus hätta. Seda räägib meile nüüd rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus, kes oma luksuslikku pulma Tallinna kesklinna kirikus sõitis “valitseva klassi” vääriliselt kuldse vapiga valges tõllas, tehes sellest avaliku sündmuse. See rahandusminister on juba põhjustanud meie laste huviringidelt raha ära võtmise ja kaitseväe orkestri koondamise. Aga nüüd tahab ta takistada ka väikest inimest oma raha kasutamisel. Tuletan valges tõllas rahandusministrile meelde, et summa, mida üks keskmine inimene pärast pensionile minekut teisest sambast keskmiselt saab, on 30–50 eurot kuus. Halloo! Kas see raha kindlustab vanaduspäevad? Väita, et 40 eurot kuus kahekümne aasta pärast on midagi, mis päästab inimese vaesumisest, on küüniline vale. Ja väga küüniline on maksumaksjate raha eest tellida nende endi ajude pesemiseks mõeldud reklaamikampaania.

Ajakirjanik PRIIT HÕBEMÄGI,

EE Areen 7. juuli 2021