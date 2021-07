Hiiumaa tööturg baromeetris

Liina Siniveer

Alates 2016. aasta sügisest alustas töötukassa tööturu uuringutega, mis kannavad nime tööjõuvajaduse baromeeter ja mis ennustavad trende tööjõuturul – töötuse asemel vaatab neist andmetest vastu tööjõupuudus.

“Vaatame tööjõuvajadust tööandjate vaates ja ka arvel olevate töötajate vaates ja sealt tuleb siis välja, kas on tööjõu ülejääk, tasakaal või puudujääk,” selgitas Töötukassa Hiiumaa osakonna teenusekonsultant Ülle Mänd.

Aprillikuisest uuringust selgus, et Hiiu maakonnas on paljud tööandjad töötajate leidmisega hädas. Männi sõnul on raske leida töötajaid vahetustega töökohtadele, probleemiks on ka tööle pääsemine, sest ühistransport vajalikel kellaaegadel puudub.

Aprillis ennustati ka, et lähiajal on Hiiumaal puudu järgmistest töötajatest: kokad, pagarid, klienditeenindajad, veoautojuhid – ja nii on ka läinud. “Meil tegelikult on neis valdkondades hästi suur tööjõu puudujääk,” ütles Mänd. “Meie tööandjad otsivad väga näiteks kokkasid, pagareid ja klienditeenindajaid ja juba on näha seda, et neid töötajaid lihtsalt ei leita – ka mandrilt ei ole kedagi tuua, sest seal on olukord täpselt sama.”

Mänd pakkus, et paljud ei ole ka valmis sellisele tööle asuma, kuna noortel on pered ja lapsed, aga need töökohad on õhtuse tööajaga ja seepärast noortele ehk ei sobi. “Meie tööandjad on täiesti valmis neid välja õpetama kui oleks ainult inimesi, kes on valmis sellele tööle asuma.”

Hiiumaa töökohtade arv on töötukassa andmetel enam-vähem stabiilne. Kasvu annavad aeg-ajalt kohalikud tööstusettevõtted kui neile tuleb suuri tellimusi. Praegu tuleb töökohti lisaks majutus- ja toitlustusettevõtetest, mida sel suvel on rohkem avatud. “Ka Hiiumaa Köök ja Pagar kasvab ja neil on rohkem inimesi vaja. Samamoodi Nursis – kui tuleb tööd juurde, siis nad hakkavad inimesi otsima,” märkis Mänd lisades, et väga on vaja ka autojuhte rahvusvahelisteks vedudeks ja täielik puudu ka puhastusteenindajatest.

Männi hinnangul ei ole tööjõupuudus otseselt seotud Hiiu maakonna madala keskmise palgaga ehkki töötukassa palgauuringute infoga ei tegele.

Töötuid vähe

Kui aasta alguse poole räägiti suurest töötuse kasvust Hiiumaal, kust siis nüüd äkki suur tööjõupuudujääk?

“Tegelikult ei ole meil töötus väga kasvanud ja pigem on tööandjad juba väga hädas töötajate leidmisega ja mitte ainult Hiiumaal, vaid üle Eesti,” vastas Mänd.

Tema sõnul on töötajad, kes koroonapandeemia ajal tekkinud seisaku ajal tulid laevade pealt ära, tõstes sellega ka Hiiumaa töötuse määra, praeguseks jälle saarelt ära liikunud.

“Kui vaadata Hiiumaa töötuse määra, siis see on väga madal,” kinnitas Mänd.

Nii oli eilse seisuga Hiiumaal 197 registreeritud töötut, registreeritud töötuse määr aga 4,4 protsenti.

Eestis kokku oli eile, 4. juulil registreerunud 50 131 töötut, registreeritud töötuse määr kogu Eestis oli 7,7 protsenti.

Töötute andmeid uuendatakse igal tööpäeval, tööjõuvajaduse baromeetri aga koostab töötukassa kaks korda aastas.

Tööjõuvajaduse baromeetri hindamist alustas töötu-

kassa oktoobris 2016. Ka tollal, 2016. aasta baromeetri hindamisel oli Hiiumaal puudu kokkadest, puhastusteenindajatest, veoautojuhtidest, samuti plasttoodete masinate operaatoritest.

Oktoobris 2016 oli Hiiumaal registreeritud töötuid vähem, 153, ka registreeritud töötuse määr oli väiksem, 3,7 protsenti.

Tööjõu baromeetri prognoosi koostavad töötukassa maakondlike osakondade tööandjate konsultandid, kaasatud on sealjuures ka eksperdid väljaspool töötukassat. Näiteks maakondlikud arenduskeskused, kutse- ja kõrgkoolid, tööandjad ning ka töövahendusportaalid.

Uuringu käigus selgitatakse kaks korda aastas, millistel ametialadel on maakondade vaates üle- ja puudujääk ning millistes ametites on tööjõuturul olemas tasakaal.

Sildid: baromeeter, töötukassa, tööturg, uuringud