Hiiu Folk – teerajaja mitmel alal

Enn Sutting

Eile alanud 16. Hiiu Folgi kõige esimene esineja Karolin Kõrre astus üles juba enne ametlikku avamist kohviku Ruudi terrassil Käinas Tuuletornis.

2005. aastal ühepäevasena alustanud festivali ellukutsuja ja korraldaja Astrid Nõlvaku jaoks on algusest peale olnud oluline, et festival oleks nii keskkonna- kui ka peresõbralik ning juba esimesest korrast olid Hiiu Folgil nii loodusretk kui ka lastepesa. 2006 kasvas festival kahepäevaseks,

2007 kolmepäevaseks ning 2008 jõudis tilluke meeskond neli päeva kestva festivali korraldamiseni.

2008. aastal tuli ka lõpuks läbimurre – kontserdipaikadest kadus müügilt lahja alkohol ning Hiiumaa pärimusmuusika festivalist sai alkoholi-

vaba üritus.

“Parim kompliment, mille olen korraldajana pärast festivali saanud, on: “Hiiu Folgilt lähen ma minema parema ja puhtama inimesena,”,” ütles Nõlvak. “See ongi see, miks ma Hiiu Folki teen – et luua paremat ja puhtamat maailma ning ühendada inimesi muusika kaudu.”

Festival avati eile Sõru paadikuuris Puuluubi, Antsude, Riffarrica jt osavõtul, ees on kolm päeva Kassari kiigeplatsil, Kärdla kultuurikeskuses, Kassari rahvamajas, Hiiumaa kirikutes ja väiksemates paikades üle saare. Esinevad Justament, Curly Strings, Estonian Voices, Svjata Vatra, Olavi Kõrre, Rembetes & Tõnu Oja, Mari Kalkun jpt.

Festivali lõpetab Jaak Johansoni mälestuskontsert pühapäeva õhtul Kärdla kirikus, kus esinevad Tõnis Mägi, Riho Sibul, Ain Agan, Jaak Tuksam, Kärt, Mart ja Ants Johanson, Krista Citra Joonas, Märten Kross jt.

“Minu jaoks on suurim väärtus see, et festival ELAB,” ütles 16. korda festivali korraldav Nõlvak. “Ja et need väärtused, mida Hiiu Folk kannab, on praeguseks ühiskonnas järjest populaarsemaks saanud – alkoholivaba peo pidamine ja tervislik eluviis, keskkonnalähedus ja loodushoid, peresõbralikkus. Näiteks lastepesad iga kontserdipaiga juures, mis on Hiiu Folgist alguse saanud, on nüüdseks toredasti levima hakanud. Hiiu Folk on saanud olla teerajajaks mitmes asjas. See tähendab, et ka, olles väiksem, saab luua suuri muutusi.”

