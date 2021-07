Herneraksu ja lavendlipõldu head tegema

“Võta hernest, kingi elu!” Nii kutsub Hiiumaal asuv Niidi Farm 13. juulist 20. juulini enda talupõllule herneraksu. Vastu soovitakse herneste eest sobivas suuruses annetust vähiravifondile Kingitud Elu. Nimelt lõid Niidi farm ja vähiravifond käed, et aidata neid, kes seda kõige rohkem vajavad. “Kellele ei meeldiks salaja herneraksus käia? Meie arvame, et kui kellegi põllult võtta, võiks kellelegi ka oma heameelt edasi anda. Tule käi Niidi Farmi hernepõllus raksus ning aita neid vähihaigeid, kelle ravimist ei pea riik parasjagu piisavalt “kulutõhusaks”,” kirjutatakse talu lehel FBs.

Aktsioon kestab ühe nädala ja sel ajal oodatakse ka annetust. Hernepõllu leiab Emmaste osavalla maadel Metsakülas Niidi Farmi juurde viiva tee äärest ja Vähiravifondi annetuskontod veebilehelt https://kingitudelu.ee/, kindlasti palutakse annetuse juurde märkida selgituseks sõna “hernes”.

Talu peremees on Andres Niit, kes kinnitab, et sellel hernepõllul ei ole kasutatud taimekaitsevahendeid ega muid kemikaale. “Palun ära talla hernest maha, vaid vali käidud rada. Söömine põllul on omal vastutusel ja Niidi Farm ei võta vastutust herne ülesöömise eest,” on lisatud humoorikas juhis.

Tubalal asuv Birthe ja Taavi Liivandi lavendlitalu kutsub sel pühapäeval, 18. juulil lõikuspeole. Algselt kuu viimasele päevale plaanitud lõikus nihkus tänu päikeselisele suvele varasemaks. “Lavendlite õitsemise tippaeg on just praegu, mis on varasemate aastatega võrreldes kaks nädalat varem,” teatab Lavendlitalu oma kodulehel FBs. Lavendlit saab korjata MTÜ Jääk ja Praak paberkotikestesse, mille on taaskasutusmaterjalidest valmistanud Hiiumaa erivajadustega inimesed. Lisaks lavendlite kaasakorjamisele võimalik osta lavendlitaimi ja lavendlitooteid pop-up poest. Lõikuspidu kestab kella 11–14ni.

HARDA ROOSNA

