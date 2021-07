Hausma ranna trepp valmis kaasava eelarve toel

KATI KUKK

Eelmisel nädalal valminud trepp Hausma supluskohas Kärdla linna piiril sai paika tänu sellele, et valla kaasava eelarve konkursil leidis idee piisavalt toetust ja mitu osapoolt ühendasid jõud.

10 000 eurost, mis Kärdlas, nagu igas Hiiumaa osavallas kaasava eelarve raames jagati, sai Hausma tee supluskoha parendamise projekt 102 toetaja häälega teise koha ja 4000 eurot. See oli summa, mis jäi üle enim, 118 toetushäält kogunud ja 6000 eurot maksnud Kärdla rannapromenaadi heakorrastamise projektist. Paraku oli seda üle poole vähem, kui algselt soovitud ehk 10 000 eurot, ja see tähendas, et tööde mahtu tuli oluliselt kärpida.

Nüüdseks on mõlemad projektid siiski ellu viidud. Esikoha rahaga on idee esitaja??? Sven Kriggulson puhastanud võsast ja avanud vaate merele šampanjabaarist Kork Rannapaargu poole jääval alal. Neil päevil võeti kasutusse ka kauni kujuga trepp, mida pidi Hausma tee otsast puhta jalaga alla mere äärde saab, pelgamata kruusasel nõlval libisemist.

Plaan arendamist jätkata

Trepi ehitasid Madis Markus ja Ivar Sipra Paluküla Puidutöökojast, tuginedes projektile õla alla pannud sisearhitekti Urmo Vaikla joonistele. Kui ehitamine võttis aega kaks päeva, siis ettevalmistused kestsid mitu kuud.

“Hea, et saime kõik kooskõlastused tehtud, aga see venis pikalt,” ütles Kärdla osavallakogu esinaine Anu Pielberg, kes vedas projekti koos Cafe Orientale esindaja Jane Sinijärvega. Keeruliseks osutus Hausma tee ja trepi vaheline ühenduskoht, kus maanteeameti nõudel tuli algselt teeni ulatunud treppi lühendada, et see ei takistaks talviseid teehooldetöid. Pielbergi sõnul on veel kaalumisel, kas lisada sinna teisaldatav kate või täita vahe killustikuga.

“Trepp tuli igati tore ja vastukaja on olnud positiivne,” ütles Madis Markus, kes käib Hausma supluskohas tihti ujumas.

Urmo Vaikla oli samuti tulemusega rahul ning lisas, et seal võiks rohkemgi terrasse ja pindasid olla, kuna paistab, et inimestele need meeldivad. “Kui luua uusi võimalusi, siis inimesed võtavad need meelsasti omaks,” on ta tähele pannud.

Kaasava eelarve projektide esitamise ajal juhtus nii, et Hausma supluskohaga oli seotud nii sõpruskond Cafe Orientale kui Kärdla osa-vallakogu liikmete arutelude põhjal Anu Pielbergi nime all esitatud taotlus. “Ühendasime oma ettepanekud – ühelt poolt ala planeering ja väikevormid, teiselt trepp ja parkla ning võtsime arvesse, et vallal oli valminud projekt rannamööbli hankimiseks seitsmesse avalikku randa, sealhulgas ka Hausma randa,” rääkis Pielberg.

Paar päeva peale trepi paigaldamist ütles osavallakogu juht, et loodab ka nende plaanide teostumist, mis seni rahastust ei ole leidnud. “Koht on ülipopulaarne ning tasuks edasi arendada.” ütles ta.

Sildid: Hausma supluskoht, kaasav eelarve, rannapromenaad, terass