Eller juhib kahte osavalda

Päeva rosin

Mõtteavaldus dopingust, mida polnud

Kuni eilse õhtuni lootsin, et võidab terve mõistus ja professionaalne kompetents. Paraku võitis professionaalne küündimatus, ei taha öelda et kretinism. Kaks aastat võistluskeeldu dopingu tarvitamise eest, mida ei ole toimunud. Mida kategooriliselt eitab Heiki Nabi ja mille mikroannust tõestab testinäit. Tõde tõe vastu antud juhul on pretsedent, mida ei saa ignoreerida. Jäi tõestamata aine organismi sattumise tee.

Aastaid tagasi magasid [Kristjan] Port ja [Henn] Vallimäe maha meie suusatajate rahvusvahelise ulatuse võtnud dopinguafääri. Kas võib neid tõsiselt võtta?

Tahan siin täie veendumusega öelda, et Heiki on puhas. Dopingut ta teadlikult pruukinud ei ole. See on välistatud. Julgen seda väita, sest tunnen teda päevast, mil ta seitsmeaastase jõmpsikana Suuremõisa kooli ukse avas kuni tänase päevani. Olen tema arengus osalenud ja seda pidevalt jälginud pea kolmandik sajandit. Tema aastate jooksul välja kujunenud tõekspidamiste hulka ei kuulu midagi, mis oleks vastuolus spordieetika rangeimate nõuetega.

Olen veendunud, et kunagi selgub tõde ja tänased süüdistajad võlgnevad avalikkusele selgituse. Selgituse küüniliselt pahatahtliku ja pealiskaudselt läbiviidud uuringu kohta, mis puudutab mitte ainult Heikit, vaid Eesti sporti üldse.

Tiit Madalvee

Heiki Nabi esimene treener