COVID-19 Hiiumaal 26. juuli seisuga

Koroonaviiruse leviku riskitase Eestis on keskmine. Samas on nakatunute arv tõusuteel – esmaspäevase seisuga on nädala keskmine nakatunute arv tõusnud 92 peale.

Viimase nädalaga on Hiiumaale laekunud kolm positiivset testivastust. Üks neist on eneseisolatsioonis saarel.

Testimine

Saatekirja tavapäraseks testimiseks (PCR test) saab perearstilt või perearsti nõuandetelefonil 1220 helistades. Võimalik on ka tasuline testimine, täpsem info polikliiniku registratuurist tel 462 2795.

Vaktsineerimine

Vaktsineerimine on avatud kõigile alates 12. eluaastast. Aja saab broneerida digiregistratuuri www.digiregistratuur.ee ja telefoni 1247 teel.

12. augustil on Kärdla kultuurikeskuses võimalik teha kaitsesüst, registreerides eelnevalt digiregistratuuris (www.digilugu.ee) või Qvalitas arstikeskuse infonumbril 605 1500. Kasutatakse Pfizeri vaktsiini, mille teise doosi manustamise aeg on kuue nädala pärast. Kuna see vaktsiin on sobilik alates 12. eluaastast ning kooliaasta kohe algamas, on soovituslik just noortel end kirja panna.

Juulis Hiiumaa haiglas vaktsineerimisi ei toimu.

72,5 protsenti täisealistest hiidlastest on vähemalt ühe kaitsesüsti saanud. Samas kui 12–15aastatest vaid iga kümnes ning 16–17aastastest 39 protsenti. Probleemiks ei ole soovimatus vaktsineerida, vaid võimaluse puudumine kodu lähedal.

Oleme minister Tanel Kiigele võimalikud lahendused välja pakkunud. Näiteks tuua saarele vaktsineerimisbuss. Alustada eelregistreerimata vaktsineerimistega, kusjuures vald on valmis sobivad ruumid leidma. Alustada vaktsineerimisega parvlaeval. Minister tänas ettepanekute eest ning ütles, et edastas need vaktsineerimise korralduse töörühma juhtidele. Paraku ei ole sellele järgnenud kümne päeva jooksul tegevussammudeni jõutud.

Piirangud

Vabariigi valitsus otsustas, et üritustel ja tegevustes, mille eel ei kontrollita külastajate nakkusohutust ehk tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või negatiivse testi kohta, on alates 2. augustist siseruumides lubatud kuni 500 ning õues kuni 1500 osalejat.

Praegu võib sisetingimustes osaleda kokku kuni 1000 ning välitingimustes kuni 5000 inimest. Päevakohane ja pikemate selgitustega info on leitav lehelt www.kriis.ee

HERGO TASUJA

Hiiumaa kriisikomisjoni esimees

