Anu Raud Reigi näitusest

1. juulil Reigi pastoraadihoones avatud näitusel “Genius Loci II. Legend.” on väljas 15 eesti tekstiilikunstniku ja -disaineri looming. Näitusel esitleb kaht oma vaipa “Issaristike“ ja “Mereriik”. akadeemik ja emeriitprofessor Anu Raud, kes oli kohal ka näituse avamisel ning andis lühiintervjuu Hiiu Lehele.

Millised on Teie esmamuljed vastavatud näituselt?

Tekstiilikunstnik Anu Raud: Minu esimene mulje on, et mul õnnestus saada Mulgimaalt Hiiumaale. Kuigi aeg on väga napp, poolteist päeva, aga siin ma nüüd olen ja sain ilusti näituse avamisele. Mulle meeldib, et see on nii pühendunult ja tõsiselt tehtud näitus. Ega ma väga palju neid [näituse] ees- ja tagamaid siin ei tea, aga siis ise mõtlesin, et võta mõni vaip, mis – kui tegemist on kirikuga – võiks siis ju olla kirikuteemaline. Nii ongi siin ristiga vaip “Issaristike” ja teine minu vaip siin on “Mereriik” ja meri on teil ka ja kirik on ka. Mul oli hästi tore vaadata, et siin on väga palju minu õpilasi, kellega ma olen koos praktikal käinud ja keda ma olen õpetanud ja juhendanud ja nüüd me oleme kolleegid. Mõne natuke noorema töid on ka, ma ei tea täpselt, kuna nimesid ei ole praegu juures veel. Ma loodan, et [nimed] tulevad, siis on parem vaadata. Aga see aura ja see interjöör ja need vaibad sobivad väga ilusasti kokku. See on südamest kujundatud ja väga ilus näitus. Nii et aitäh ja ometi andis see võimaluse sellel suvel ka minul Hiiumaal ära käia, näha Reigi kirikut, kuulsat ja kirjanduslikku kirikut, merre hüpata ja olla oma heal sõbral Fred Jüssil ja Kristiina Hellströmil külas siin. Topelt tore oli.

On see kõige katkisem maja, kus kunagi olete tekstiilinäitust külastanud?

Ma olen katkisemaid maju näinud ehkki neis ei ole tekstiilinäitusi olnud. Igasuguse vana korrashoidmine ja taastamine on kuldaväärt sellepärast, et see on aja-lugu. Minu põhimõte on see – kui vana veel kestab, pole vaja uut teha. Pigem vana korda teha, seal edasi elada, edasi töötada selle asemel, et jaurata nende uute betoonide ja lakkidega

Küsis HARDA ROOSNA

Sildid: Genius Loci II. Legend, Reigi pastoraadihoone, tekstiilikunst