AMET: Puhka looduses vastutustundlikult ja tasuta

Suvel suureneb linnalähedaste matkaradade ja kaitsealade külastatavus. Selleks, et ka järgmised puhkajad saaksid nautida Eestimaa puhast loodust, tuleb käituda loodust hoidvalt.

Keskkonnaamet juhib tähelepanu, et veetes puhkust mõne kaitseala territooriumil, tuleb järgida selle ala kaitseks seatud piiranguid, mis on seatud kaitsealale iseloomuliku looduse hoidmiseks.

Ainuüksi Hiiumaal tehti möödunud nädalal telkimiste ja parkimistega seoses ligi kümme hoiatust ning trahviti vales kohas lõkketegijat.

“Mootorsõidukitega väljaspool selleks ettenähtud teid sõitmine, parkimine randa peaaegu veepiirile, telkimine ja lõkke tegemine rannas või metsa all, ette valmistamata ja tähistamata kohas ning muidugi see, et lõkkes põletatakse lisaks puidule ja paberile ka plastikut, nagu pakendid ja ühekordsed nõud,” loetles ameti Hiiumaa büroo juhataja Marek Põld peamisi murekohti seoses looduses puhkajatega.

“Auto raskus võib õrna taimestikku tõsiselt vigastada või selle paari ülesõiduga lausa hävitada. Ilmselgelt jätab aastateks jälje iga uus lõkkease, rääkimata jäätmete põletamisel tekkivatest mürgistest gaasidest, mis kahjustavad lisaks muule loodusele ka lõkke ääres istujat ennast,” selgitas büroojuht.

Veekogu kaldal on piiranguvöönd

Vee kaitsmiseks reostuse eest ning looduskoosluste kaitsmiseks on kõigile veekogudele kehtestatud piiranguvöönd. Näiteks autode ja maastikusõidukitega väljaspool teid sõitmine võib tekitada õlireostuse, kahjustada pinnast ja ranna-alade õrna taimkatet.

Tänavu maikuus pöördus Hirmuste küla kogukonna nimel avaliku kirjaga Hiiu Lehe veergudel enduro-mootorratastega sõitjate poole helilooja Erkki-Sven Tüür. Hirmuste küla elanikele valmistas muret, et Kõpu poolsaare rannalähedased rajad ja metsad on avastanud ka enduro-fännid. Ja paraku sageli kõige ebameeldivamal moel. “ Kulla sõbrad, palun pidage siiski hoogu metsaaluse üleskündmisega! Mitmed seltskonnad on lausa Kõpu looduskaitseala piiranguvööndites paarutanud täiesti arulagedalt mööda rannamändide alust samblavaipa nii, et vaod järel. Ilmselt ei ole kellelgi neist tekkinud vähimatki küsimust – kui kaua võtab seesuguses keskkonnas pinnase taastumine aega?” kirjutas Tüür, samas tõdedes, et kauni loodusliku koosluse lõhkumine ei ole kiiduväärne.

Looduskaitseseaduse järgi ei tohi lähemale kui 200 m veepiirist parkida mootorsõidukit Läänemere, Peipsi järve, Lämmijärve, Pihkva järve ja Võrtsjärve ääres.

Lähemale kui 100 meetrit ei tohi parkida üle kümne hektari suuruse järve ja tehisjärve ääres ning üle 25 ruutkilomeetri suuruse valgalaga järve, oja ja maaparandussüsteemi eesvoolu juures. Vähem kui 50 meetri kaugusele parkimine on keelatud allika, kuni 10 ha suuruse järve ja veehoidla ning kuni 25 ruutkilomeetri suuruse valgalaga jõe ääres.

“Kui kahtled, jäta sõiduk pigem kaugemale!” soovitab amet.

Praeguste kuumade ilmadega ei tohi unustada ka tuleohtu – piisab sädemest, et valveta jäänud lõke muudaks mõnusa puhkuse õudusunenäoks.

Selleks, et väljasõit loodusesse ei muutuks keskkonnainspektorilt saadud trahvi tõttu tasuliseks, tasub enne kodus natuke eeltööd teha. Telefoni võiks laadida rakenduse “RMK Loodusega koos”, kust leiab nii kohad telkimiseks kui lõkke tegemiseks ja nähtavad on ka kaitsealade piirid.

Rakenduse kasutamine on tasuta, aga maksimaalne trahv ülaltoodud rikkumiste eest on 1200 eurot.

