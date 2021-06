Veaparandus ja vabandus

Hiiu Lehes ilmunud uudis, et LuxExpress avab Haapsalu-Käina-Kärdla bussiliini, oli pisut ennatlik. Bussiliini avamine on kavas ja ettevõte taotlebki Transpordiametilt liiniluba

1. juunist 31. augustini, aga luba veel ei kehti. “Kuna taotlus on alles menetluses, siis tegelikult me ei tea, mis hetkest nad loa saavad ja sel suvel sõitma hakkavad,” ütles Hiiumaa valla ühistranspordispetsialist Piret Sedrik. “Kui liiniluba olemas, siis järgmisel aastal on juba teada, et sõidavad

1. juunist,” lisas ta.

Palun vabandust eksitava info avaldamise pärast ja anname teada, kui LuxExpressi buss, mida juba väga oodatakse, tegelikult liinile jõuab.

HARDA ROOSNA

Sildid: Liiniloa taotlemine