Vallaametniku avalik lubadus ei pidanud

Kolm kuud tagasi andis Kärdla osavalla ametnik Hiiu Lehe veergudel avalikult lubaduse, et Vabaduse tänavale tekkinud löökauk parandatakse asfaldiga “ilmastikuolude paranemisel”.

Vabaduse tänaval, Rimi kaupluse parkla kõrvale ja Lydia Minajeva maja ette tekkis külmade-sulade vaheldumise järel millalgi veebruaris asfaldisse parajalt suur löökauk.

Märtsi algul kirjutasime sellest Hiiu Lehe nädalalõpulisa autoküljel. Oli ka põhjust – veebruari viimasel nädalal jäi sellesse auku seisma paakauto, millel löökaugust läbi sõites purunes mingi detail.

Kärdla osavalla vanema asendaja Triin Masing ütles märtsis Hiiu Lehele, et asfaldiauk Vabaduse tänaval sai kiiresti parandatud ja et töö tegi ära AS Eesti Keskkonnateenused talihoolduse lepingu raames.

Tegelikult täideti auk peale Hiiu Lehe reporteri Helja Kapteini päringut, mis oli ajendatud eelpoolkirjeldatud juhtumist, kus auto selles augus vigastada sai.

Masing vabandas toona, et kuna märjal ajal ei ole asfaldiaugu täiteks võimalik kohe püsivaid materjale paigaldada, kasutati ajutist lahendust. Lihtsamalt öeldes tähendas see, et auk täideti lahtise kruusaga. Samas leheloos andis Masing lubaduse, et ilmastikuolude paranedes saab see ja teisedki võimalikud löökaugud püsivama täite.

Nüüdseks on kruus autorataste all ammugi august välja lennanud. Selles teravate servadega augus on üks inimene juba kukkunud. Lydia Minajeva ütles, et ta on valda tühjaks saanud löökaugust juba teavitanud. Ilmad on ammugi ilusad, aga uut augutäidet pole ikka veel. Ja mis juhtub veel siis, kui keegi jalgrattal pimedal ajal sellesse auku sõidab… sellele ei taha tänava elanikud mõeldagi. Nii ei jäänud neil muud üle, kui jagada muret ajakirjanikuga.

“Inimesed vaatavad minu otsa, auk on ju minu maja ees, Külli juba kukkus seal, aga asjad ei liigu… Pöördume nüüd viimases hädas sinu poole, et ehk ajakirjanik aitab,” ütles Lydia Minajeva.

Tüüpiline vastus

Infopäring loo autorilt läks valda teele 21. mail, vastamiseks kulus tavapärasest rohkem aega, kümme päeva. Selgituseks, et tavaliselt saab ajakirjanik vallast soovitud info kätte märksa kiiremini.

Vastuses, mis laekus toimetusele 31. mail, selgitas Kärdla osavalla vanema asendaja Triin Masing, kuidas see löökauk nii-öelda kahe silma vahele jäi: “Löökaukude parandamine on üldjuhul olnud osa talihoolde hankest. Hetkel, kui leping Keskkonnateenustega kehtis, ei võimaldanud ilm püsivamat täidet kasutada. Lepingu lõppedes pidas osavald eelarveliselt mõistlikumaks augud iseseisvalt külmasfaldiga parandada, nagu eelmiselgi aastal, sest talvega on auke tekkinud ootamatult palju. Aukude parandamine on lähiaja tööplaanis, kuid sõltub ka ilmast.”

“Lähiaja tööplaanis” ja “sõltub ka ilmast” on tüüpilised vastused ametnikult, keda teema väga ei huvita ja kes asjaga sisuliselt tegeleda ei taha – saaks selle ajakirjaniku oma küsimustega ainult kaelast ära! Ja vormiliselt ongi justkui kõik korras – vastus sai ju välja saadetud.

“Lähiaja tööplaanis” tähendas tegelikus elus seda, et täpselt samal päeval, 31. mail, kui toimetusele laekus osavallavanema asendaja vastus, täitsid valla töömehed löökaugu asfaldiseguga ja patsutasid korralikult kinni ka. Ilmselt ei kulunud selleks tööks kuigi palju aega.

Kuupäevadest ja kuudest

Lubaduse, teha löökauk lõplikult korda kohe kui ilmad võimaldavad, andis Triin Masing avalikkusele märtsi algul ehk kolm kuud tagasi.

Kärdla osavalla ja ASi Eesti Keskkonnateenused sõlmitud talihoolde hankeleping lõppes 16. aprillil ehk ligi kaks kuud tagasi.

Kui uskuda riigi ilmateenistuse vaatlusandmeid, siis aprilli lõpupoole olid sajuta ja päikselised ilmad. Mai algus oli küll sajusem, aga mai lõpp oli juba ilus ja soe – paras asfalditöödeks.

Märtsikuus Hiiu Lehes ilmunud loos ütlesid valla töötajad, et osavallas lausa oodatakse, et Kärdla tänavate löökaukudest teada antaks, ühtlasi juhendati, kustkaudu ja kuidas seda teha.

Siit küsimus, kas teatajaks peab alati olema ajakirjanik või piisab ehk ka sellest, kui löökaugust annab teada linnakodanik?

Masing: Meil on kindlustus

Seaduse järgi tuleb teeaukudest põhjustatud autode kahjud hüvitada tee hooldajal, kelleks antud juhul on osavald, nii küsisin ka kahjude kohta. Osavallajuhile sai saadetud selline pikk küsimus: “Juba on üks inimene selles augus kukkunud. Ei taha mõeldagi, mis juhtub, kui jalgrattur pimedas hooga sellesse auku sisse sõidab. Kes katab selliste õnnetuste korral vigastatu tervisekahjud? Millal auk korralikult täidetakse ja oht likvideeritakse? Kes seda tegema peab ja miks see veel tegemata on?”

Triin Masing vastas reipalt, et löökaukude põhjustatud kahju hüvitamiseks on osavallal tehtud kindlustus.

Nii et maksumaksja ehk meie kõigi raha vald löökaugus tekkinud kahjude katmiseks ilmselt kulutama ei pea. Aga mis siis, kui järgmisel korral pole see, mis löökaugus puruneb, auto kardaanirist, vaid kellegi kiivrita kukal?

