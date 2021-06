Vald jaanitulesid ei korralda

Kui tavalistel aastatel on Hiiumaal suur hulk avalikke jaanitulesid, mida korraldavad nii osavallad kui külaseltsid, siis teist aastat on koroonapiirangute tõttu jaanitulesid napilt. Hiiumaa vallavalitsus arutas valla jaanitulede teemat 26. mai istungil ning otsus oli, et tulenevalt piirangutest vald sel aastal jaanitulesid ei korralda, teatas valla avalike suhete osakonna juhataja Liina Siniveer.

Loa avaliku ürituse korraldamiseks on võtnud Kassari jaanitule korraldajad ja Lõpe küla jaanitule korraldajad. Kui ilm ja tuleohutus lubab, süüdatakse jaanilõkkeid ehk ka mujal. Praegu on riigi ilmateenistus kõikjal Hiiu maakonna kohta andnud hoiatuse, et kuni 23. juunini püsib Eesti kohal troopiline õhumass, õhutemperatuuri maksimumid tõusevad valdavalt 30..35°C-ni ja metsade tuleoht suureneb.

