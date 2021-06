Üle 30 kraadi!

Hausma ujumissilla juures pidi vettesoovijatest olema lausa järjekord. Sobiva sügavusega ujumiskohti ja ligipääsu merele otsitakse mujalgi, näiteks Jausas. Madal ju see meie meri on, aga vald on sel aastal mitmes supluskohas ettevalmistusi teinud, et inimesed ikka vette end jahutama pääseks. Näiteks Luidjal saab tänu uuele laudteele nüüd lapsevankriga päris ranna ligi.

Eile tunnistas terviseameti veebileht veekvaliteedi väga heaks saare kõigis seitsmes supluskohas: Kärdlas Hausmal ja Rannapaargu juures, Kassaris, Liivalaukal, Luidjal, Mangu rannas ja Tõrvaninal.

Eile tuli ka teade, et kaugema kandi hiidlaste suur sõber, Selveri Rändpood kipub sulama. “Suvi saabus täna sellise laineharja seljas, et ratastel mööda saart vurav tilluke Selver ei tule igas vajalikus ruumi osas temperatuuri tagamisega toime ja keerab rattad tagasi kodu poole,” teatas eile Hiiumaa Selveri juhataja Krista Metsand sotsiaalmeedias. Metsand selgitas, et mõni külmik töötab täitsa ilusti, aga näiteks šokolaad ei kõlba küll muuks kui näomaalinguteks. Nii jäigi Kiivera-Lauka suund eile sõitmata ja täna lõõtsutab Rändpood vaikselt suure Selveri küljes juhtme otsas. “Kolmapäevast alates vaatame juba, mida Ilmavana meile räägib.”

Riigi ilmateenistus lubab kolmapäevaks ikka veel troopilist õhusooja, aga ka äikesevihma. Olgem siis jaanilõkkeid tehes ja päikest võttes ettevaatlikud, et suvest jääks ilus mälestus ning arstid ja päästjad meie pärast jaaniajal muretsema ei peaks.

Liigsete jookide raha, aga annetagem vabadussõja monumendi heaks nagu soovitab Ain Tähiste.

22. juuni 2021

