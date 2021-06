Tuuletorn tahab suvega plussi jõuda

Erakogu

Lastekaitsepäeval, 1. juunil sai täis aasta sellest, kui elamuskeskus Tuuletorn Käinas uksed avas – läbi kahe koroonapiirangute aja tuli keskus väikese miinusega, sel aastal loodetakse jõuda väiksesse plussi.

Sünnipäevaks oli elamuskeskuse pere külastajaile ette valmistanud rea üllatusi – aardejaht, sooduspiletid, kingitused ronimisseinal.

“Tänased esimesed külastajad ütlesid, et ei teadnudki, et meil on sünnipäev ja nemad tulid lastekaitsepäeva puhul ja sooduspileti pärast,” rääkis keskuse juhataja Kristina Halla.

Maja oligi siginat-saginat täis, käis aardejaht ja lapsed otsisid peidetud tähekesi. Ronimisseina tippu oli pandud üllatuskingitused, mis tuli ronijail endil sealt alla tuua ja ronijatest puudust ei olnud. Lapsed said sel päeval elamuskeskust külastada tasuta ja lapsevanemad elamusi otsida poole odavama piletiga. Kohvikus Ruudi jagati külastajaile nimelisi ja soodustusega kinkekaarte.

Elamusi tuleb luua…

“Kuna Tuuletorn on elamuskeskus, püüame pakkuda igale külastajale east olenemata midagi meeldejäävat ja rõõmustavat – uusi elamusi ja positiivseid kogemusi,” sõnastas Halla keskuse eesmärgi. “Elamusi tuleb luua, eriti meie praeguses, inimesi väntsutavas olukorras,” ütles Halla veendunult.

Iga inimese jaoks võib see tema sõnul olla erinev: pingutus ronimisseinal või ronijate jälgimine, kohvikus söödud jäätis või põnev kalamäng, võimalus luuleraamatut sirvida või kiikuda. “Pole ühte kindlat asja, mis kõige rohkem meeldib, maja on põhjatult elamusi täis.”

…külastajaid kutsuda

Käinas asuv Tuuletorn on tänu erilisele välimusele ja sisule saanud rohkelt tähelepanu, aga seda fantastilist elamuskeskust tuleb ka turundada, et ikka teataks tulla, tõdes juhataja. “Teeme digiturundust seotud märksõnadega, et inimesele, kes saarele tulles otsib infot internetist, pakutaks esimese hooga kohe Tuuletorni,” rääkis Halla. Hästi töötab tema sõnul ka tänavune Hiiumaa turismikataloog, mille tagakaanel pilt Tuuletornist.

Lähiajal avatakse elamuskeskuses uus näitus. Juuli lõpuks saab valmis audiogiid, mis tutvustab ekspositsiooni saksa, läti, soome, vene, inglise ja eesti keeles. Audiogiidi teeb sama ettevõte, mis elamuskeskuse ekspositsiooni, OÜ Motor. Kaasatud on lavastaja Jaanus Rohumaa, kunstnik Mae Kivilo, näitleja Villu Kangur ja Hiiumaa muuseumi teadusdirektor Helgi Põllo.

Praegu teevad juhendatud tuure külastusjuhid. Halla ütles, et juhendatud tuur elamuskeskuses annab siiski parema pildi, sest iga nurgatagust ei oska külastaja ehk märgatagi.

Tänavuse suurima investeeringuna oli kavas keskuse bowlinguradade väljaehitamine. Hange aga kukkus läbi ja vald praegu uut välja kuulutama ei kiirusta. Enne on osavallal, kelle hallata elamuskeskus on, kavas ära oodata Käina kultuurikeskuse remondihanke tulemus. Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg ütles, et seda raha võib vaja minna hanke kallinemise katteks.

Piirangutele vaatamata edukas

Esimese, kuue kuu pikkuseks kujunenud tööaasta lõpetas elamuskeskus miinusega. Ka tänavune esimene poolaasta pole koroonapiirangute tõttu olnud lihtne.

Kristina Halla nentis, et kui meie kõigi elusid poleks mõjutanud Covid-19, oleks tulemus teistsugune olnud ka talvekuudel, sest ka äriklientide jaoks on keskuses kõik võimalused olemas. “Lootsime juba sügisel näha meie majas ärikliente, aga olime veel ka uuel aastal mitu kuud kinni,” tõdes juhataja. “Oleme siiski optimistlikud ja loodame suvega tasa teenida, mis kevadel puudu jäi.”

Omar Jõpiselg ütles, et tegelikult on elamuskeskus olnud majanduslikult edukas ja Tuuletorni majanduslikku toimetulekut pole mõtet hinnata 2019. aastal koostatud eelarve põhiselt. “Täiesti uue äritegevuse planeerimine nii müügitulu kui käivituskulude mõttes, ei ole sama, mis tavapärane kooli või lasteaia tegevuse planeerimine,” selgitas Jõpiselg.

Mullu lükkus keskuse avamine piirangute tõttu kaks kuud. Osa kulusid, näiteks töötajate töölevõtmist, oli võimalik edasi lükata, kuid kõiki mitte. Sellest tekkis planeerimata kahjum

30 000 eurot. Novembrist algasid uued piirangud ja nii möödus ka talvine koolivaheaeg. Planeeritud müügitulude puudujäägiks kujunes detsembris 15 000 eurot.

Ülejäänud kuue kuu jooksul, juuni algusest novembri lõpuni, oli keskuse tulem aga pisut isegi üle oodatud plaanide ehk 30 000 euroga plussis.

Valla tuge ei vaja

Sel aastal on Tuuletorn koos kohvikuga plaaninud müügikäibeks 453 000 eurot ja kavas kulutusi 423 000 eurot (mõlemad summad käibemaksuta). Jõpiselg märkis, et kaks kolmandikku müügitulust teenib keskus kolme suvekuuga ja suvel teenitud kasumi arvelt hoitakse teenus lahti aastaringselt. “Bowlingu plaanide külmutamine ja kevadine koroonalaine mõjutavad seda tulemust, kuid oluline on tõdemus, et normaalses turusituatsioonis ei vaja Tuuletorn valla dotatsiooni,” rõhutas Omar Jõpiselg.

Sildid: aardejaht, elamuskeskus, lastekaitsepäev, ronimissein, sooduspiletid, sünnipäev, tuuletorn