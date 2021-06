Täname, Maili Eller!

ERKKI HÄRMSON

Pühapäeval, 30. mail oli sünnipäev Maili Elleril, kes pisut üle 40 aasta töötas Hellamaa raamatukoguhoidjana ja 15aastat on olnud Hellatempa külaseltsi eestvedajaks.

“15. mail olid külaseltsil järjekordsed talgud, mille me harilikult ühendame kevadise seltsi üldkoosolekuga,” rääkis seltsi juhatuse liige Rita Tsarjov. “Sel üldkoosolekul avaldas Maili soovi seltsi juhatusest taanduda. Maili on seltsi vedanud viisteist aastat ja nüüd me lasime ta teenitud puhkusele. Suur aitäh talle!”.

“Maili on hästi tasakaalukas, sõbralik ja soe inimene,” ütles seltsi liige Raili Mägi tema iseloomustamiseks. “Maili on selle viieteist aasta jooksul hakkama saanud väga suure tööga – suutnud Hellamaa ja Tempa külade inimesi koos tegutsema ärgitada.” Eriti eredalt on Railile meelde jäänud üks meeleolukas aastavahetuse pidu Hellamaa perekeskuses, kuhu oli kaasatud kogu küla, ka kohalikud noormehed kuuest kuni kuueteistkümne aastaseni. Noormehed said sel peol õppida, kuidas lauas istuvaid peolisi teenindada.

Hästi tähtsaks peab Raili Mägi seda, et aastaid on selts Maili Elleri algatusel hoolitsenud Hellamaa ranna heakorra eest.

Külaselts Hellatempa, mis ühendab Hellamaa ja Tempa külade elanikke, on asutatud 14. jaanuaril 2006 ja sellest ajast saadik on seltsi tegevusi vedanud Maili Eller. Külaseltsil on praegu 26 liiget, alustati 19 liikmega.

“Maili Elleri eestvedamisel on Hellamaa ja Tempa külades, aga kõige rohkem Hellamaa ranna kiigeplatsil tehtud mitmeid nii-öelda arendusi,” ütles Rita Tsarjov ja tõi hulga näiteid senitehtust.

30. märtsil 2007 sõlmiti Pühalepa vallavalitsusega leping Kiige kinnistu kasutamiseks. Sellest ajast alates on selts kinnistu arendamisel palju tööd ära teinud. Ehitati laululava, on rajatud neli telkimiskohta koos lõkkeplatsidega, juurdepääsuteed, väliauditoorium 200 inimesele, laste mänguväljak kiikede ja turnimispuudega. 2009. aastal lõpetati elektrivõrgu rajamine ja tasuti liitumistasud.

Küla keskusesse rajati infotahvel postkastide alusega ja infotahvel Kiige kinnistu piirile.

2009. aasta sügiseks valmis uus külakiik, mille rajamist toetasid Kohaliku omaalgatuse programm ja Pühalepa vallavalitsus.

2010. aasta novembris valmis paviljon “Seltsipesa”, mida rahastati Maaelu arengukava meetmest ja Pühalepa vallavalitsuse toetusega.

Maili Elleri eestvedamisel on kiigeplatsil ja külades korraldatud heakorratalguid, jõudumööda on avatud kiigeplatsi merevaadet ja korrastatud kadastikku, suvel on platsi niidetud, hooldatud ja koristatud, on paigaldatud viidad kiigeplatsile ja infotahvel maantee äärde, rajatud lastele mänguväljak ja liivakast, rajatud mitu lõkke- ja grillimiskohta, ehitatud lõkkepuude varjualune ja see puudega täidetud, puhastatud allikat.

Mitmed aastad on Maili korraldanud külaseltsi jõulu- või uusaastapidusid.

“Ka on Maili suur ajaloohuviline ja koduloolane, muuhulgas kirjutab ta külade kroonikat,” märkis Rita. “2014. aastal korraldasime ajaloosündmuse, millega tähistasime 450 aasta möödumist Tempa ja Hellamaa külade esmamainimisest. 2015. aastal oli meie korraldatud tippsündmuseks Hiiumaa kohvikutepäeva raames avatud eelkohvik Kohtumine Kiigeplatsil. Tänu Mailile on külades tekkinud uued traditsioonilised ühisüritused – eelpool mainitud talgud, aastavahetuse peod, suvelõpupeod. 2012. aastal taastas selts Hellamaa jaanitulede traditsiooni.”

Toimetaja HARDA ROOSNA

