SUVENÄDAL: Valmis kolumismäng Hiiumaast

MTÜ-l Hiiu Öko sai valmis seltskondlik mõistatamismäng “Hiiumaa kolumise kaardid”, mis populariseerib hiiu murret ning tutvustab saare inimesi ja ajalugu. Kaardid on koostanud Aivar Viidik ja kujundanud Luisa Harjak, väljaandja MTÜ Hiiu Öko ja trükitud on neid tuhat eksemplari. Viidik ütles Hiiu Lehele, et kaardipaki näol tegu on järgmise sammuga hiiu keele ja meele maailmavallutuse teel. Nii nimetab ta hiiu murde taaselustasmise programmi, mille algatas umbkaudu seitse aastat tagasi.

MTÜ Hiiu Öko panus on mänginud suurt rolli selles, et Hiiumaa pälvis just nüüd rohelise sihtkoha (Green Destinations) hõbetaseme. Vastav teade tuli Hiiumaa arenduskeskuselt teisipäeval, vahetult enne jaani. “Hiiumaa jaoks on see rõõmustav uudis ja tunnustus – meile on väga oluline olla maailma turismi kaardil rohelise sihtkohana,” kommenteeris teadet Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Üksvärav.

Rohelise sihtkoha TOP100 hulka valimiseks pidi konkursile esitama edulood, mis oleksid rahvusvaheliselt eeskujuks ning kirjeldama olukorda 30 valdkonnas, mis puudutavad kestlikku arengut. Hiiu maakond tõi välja hiiu murde taaselustamise, alates õpikute kirjutamisest ja lõpetades “Mamma lugude” lavaletoomisega, ning Euroopa naaritsa populatsiooni taastamise saarel.

200 küsimust

Äsja valminud mängukaartide tagaküljel on toredad joonistused tuntud Hiiumaa vaatamisväärsustest: Kõpu tuletorn, Suuremõisa loss, Kärdla pritsumaja, Soera talumuuseum, halulaev HiiuIngel, aga ka lustakaid linde-loomi: meremehemütsiga kajakas, ujumisrõngaga hüljes, lestakala ja keelt näitav lammas. Veel on kaardikujundusse valitud kadakamari kui üks saare sümboleid.

Pakis on sada kaarti, igaühel kirjas kaks küsimust ehk kokku 200 küsimust. Esimene küsimus käib ühe Hiiu keele murdesõna, teine saare ajaloo ja inimeste kohta. Lisaks on veel ühel kaardil kirjas toetajad ning mängu koostaja Aivar Viidiku soov: “Head nuputamist! Või nagu hiidlased ütlevad – kolumist!”

Kuidas mängida?

Mängujuhist pakis kaasas pole, kuid mängu koostaja kiitis heaks allakirjutanu välja pakutud variandi. Iga mängija saab kuus kaarti nagu tavalises kaardimängus. Mängu jooksul võetakse pakist juurde nii, et kogu aeg on igal mängijal käes kuus kaarti.

Mängija, kes tahab kaarti endale, ütleb kummale küsimusele ta vastata tahab, kas ülemisele või alumisele.

Kaardi omanik loeb selle küsimuse ette. Kui vastaja teab vastust, saab kohe kaardi endale. Kui ei tea, saab võimaluse vastata teisele küsimusele.

Nüüd läheb vastamisõigus järgmisele mängijale, kellele on see eelis, et ta saab valida, kummale küsimusele vastab. Ühe õige vastusega saab ta kaardi endale.

Kui keegi vastust ei tea, jääb kaart senisele omanikule.

Vastamisõiguse järjekord võiks käia sama pidi nagu tavalistes kaardimängudes ja võitja on mängija, kellel mängu lõpuks on kõige rohkem ära vastatud kaarte, sest tema on kõige targem.

Maailmavallutuse programm

Hiiu keele ja meele maailmavallutusprogrammi avalöögiks oli keeleteadlase Paul Kokla “Hiiu sõnaraamat” (2015), mille ilmumine äratas saarel väga suurt huvi. Raamatu andis välja Eesti keele sihtasutus ja mille ilmumist toetas MTÜ Hiiu Öko.

Programmi elluviimise käigus on välja antud hulk raamatuid: Andrus Roosa kogumik “Hiidlase vähene naljaraamand” (2016), MTÜ Hiiu Öko ja Hiiumaa Muinsuskaitse seltsi koostööna valminud “Tundmatu Vrager” (2016), Järvi Kokla koostatud lugemik “Hiiu keele raamand” ja CD (2016), emakeeleõpetaja Tiiu Heldema koostatud “Hiiu luule raamat” (2017), kordustrükina ilmus samal, 2017. aastal Douglas Wellsi “Jänki seiklused Hiiumaal” eestikeelne tõlge, mille autoriks Harda Roosna. Viimati ilmus 2020. aastal Kärdla põhikooli õpetajate Lili Kääri ja Merike Heinsoo koostatud “Hiiu laste raamand”.

Ka toodi Aivar Viidiku algatusel Suuremõisas lavale ja mängiti mitu aastat järjest näitleja Margus Tabori ülipopulaarseks saanud monotükki “Mamma lood”.