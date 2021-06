SUVENÄDAL: Kohvikuid-restosid nagu seeni pärast vihma

Koos soojade ilmade saabumisega on Hiiumaal uusi söögikohti tekkinud kui seeni pärast vihma – kõige tihedamalt on nüüd kohvikuid-restosid uhiuue Kärdla Keskväljaku lähedal.

Mullu sügiseks põhjalikult uuendatud Kärdlas Keskväljakul on sel aastal rahvast palju liikumas ja ka ettevõtjad aktiviseerunud. Sel aastal on väljaku ümbruse ja lähedal vähemalt üheksa söögikohta, millest viis avati või avatakse tänavu: Näkimadala Resto, Riksi kohvik, Pritsumaja Resto, Mamma Mia kohvik, peagi avatakse sadama Kuursaal ja tellimise peale pakub cateringi profikokk Sven Rosenstoki Foodstock.

Avatud, aga uuenenud nii menüü kui sisustuse poolest on ka teada-tuntud kohad: kohvik Gahwa, kohvik Viiger, Itaalia restoran Mamma Mia keskväljakul ja Kreeka kohvik Ambrosia Kärdla turul, samas pakub burkse Asgard Grill.

Mitmendat suve on Kärdla sadamas avatud Šampanjabaar ja Resto Kork, tänavu avatakse samas kõrval uus Kuursaal.

Pisut edasi mööda mereäärt jalutades jääb teele vana hea Rannapaargu, mis põhjalikult uuenenud ja kus sel suvel on köögis külaliskokad Indiast, Manish Lohar ja Shubham Bhosale. Suvel on Rannapaargu taas seitse päeva nädalas avatud. Juhataja Margus Kagadze lisas, et à la carte menüüs on siiski Euroopa köök, aga mõeldakse ka eripakkumistele ja võib olla saab maitsta ka India köögist pärit roogasid. “Sel suvel on uusi põnevaid maitseid, mida oodata,” kinnitas ta.

Uue nimega on ka sealsamas kõrval avatud tänavusuvine rannabaar, Jefe Beach Bar.

Edasi jalutades tuleb Vabrikuväljakul vastu teada tuntud headuses Baabade kohvik omatehtud Pavlovatega ja quiche`dega.

Linna teises servas pakuvad lihtsamat sööki Sõnajala söökla ja Olerexi tankla, Hiiumaa Selveris on Peetri pitsa.

Selveri vastas üle tee peen Linnumäe Resto, kus sel suvel peakokaks Jaan Kontkar. Suvekuudel nad päevapraade ei paku, küll aga cateringi teenust, kus ainult soovitakse.

Tormi Konsumi ees avati sel suvel Hiiumaa Köök ja Pagar suvekohvik ning kohviku leiab ka kõrvalt kalapoest Kala ja Võrk. Kõrgessaare maanteele tankla taha on peitunud burgerikohvik Iiu Bangalo.

Konnakoib ja rabarberiketšup

Kvaliteetseid toidukohti jagub ka Pühalepa kanti. Näiteks asub Suursadamas Ungru Resto, mille menüü eest kannab seal hoolt peakokk Andrus Talvari. Lisaks kõhutäiele ja kaunile vaatele saab sealt kindla peale suurepärase maitsenaudingu. “Ungrus on läbi aastate olnud kogu aeg kindel kvaliteet,” ütles Ungru Resto sage külastaja Peeter Kondratjev, kellega seal söömas käies juhuslikult kohtusime. “Suurepärase roa järele sõidetaksegi pikk maa maha,” kinnitas ta.

Suuremõisa lossis asub mõnus söögikoht Padakonn. Peakokk Ivar-Martin Voolaid rääkis, et on teinud suvises menüüs uuendusi. “Reisimuljed läbi maitsete võiks olla selle suve menüü iseloomustus,” andis ta vihje. Näiteks kohtub hiiumaine tooraine kohtub maailma maitsetega Salinõmme ceviche`s. Kindlasti pakutakse köögikoha nimele vastavalt konnakoibi rabarberiketšupiga. Menüüs on ka n-ö klassikud, aga kavas on ka toiduüllatusi – näiteks suitsutada kaheksajalga.

Hiidlaste aastaringsel lemmikul, Roograhu sadama restoranil on kaks peakokka, kes juhivad kahte köögivahetust ning koostavad menüüd, need on Carmo Voolma ja Ilona Küttim. Kalatoitudest suurim hitt on säinas – säinakotletid ja külmsuitsusäinafilee majaleival. Kindlasti ka hiiumaisest kalast, veisest ja lambast valmistatud road. Pitsadest aga on kõige erilisem see, mis EI OLE itaaliapärane.

Käina kandi uusi kohti

IIU MEKK Resto & külalistemaja avati sel suvel Orjaku sadamas, Padriku Pood & Grill Nasva külas ning kohvik Jorjén Coopi eile esimest päeva avatud Käina kaubanduskeskuses.

Käina Tuuletornis ootab uudistajaid kohvik Ruudi, kultuurikeskuses Luige baar, Käina alevi keskel Rannu pubi ja Esikülas suvekohvik.

Ettevõtja Sander Kopli söögikohad Lest ja Lammas ja Vetsi Tall, mis mõlemad asuvad Kassaris, on ka sel suvehooajal avatud ja ootavad sööjaid. Käinas Liilia hotell-restoranis pakutakse hommikusööki ka tänavalt sisseastujaile. Kõigi kolme söögikoha peakokk on raamatu “Maitsemeelejahutaja. Mulgi mees Hiiumaa köögis” autor Erlis Schönberg.

Kõpu kant

Kõhtu rõõmustavaid uudiseid on ka Hiiu saare lääneosas. Uus Kõrgessaare sadama kohvik on avatud ikka sealsamas, kus nimigi ütleb, Ratturi puhketalu avas kohviku Reigi külas. Luidjal on teist aastat avatud trahter Meite Möte, kus peakokaks Riho Reidma.

Vastselt avatud JES Suvekohvik asub Jesper Parve Pihla inspiratsioonitalus Kõpus. Uus kohvik Kalana ÄÄR tegi uksed lahti uutele omanikele kuuluvas Kalana sadamakuuris, sealsamas kõrval kaldakividel on avatud kohvik Kadakas ja Ristnas mere ääres Paradise Beach Bar.

Emmaste kandis sisse ikka astuda Sõru Kõrtsi, Kati Söögituppa ja Emmaste Teemajja. Toidubuss Hiidlaine aga sõidab mööda Hiiumaad ja peatub ka üritustel.

Hiiumaa söögikohtade ülevaate leiab ka maakonnaportaalist www.hiiumaa.ee/teenus/soogikohad/

HELJA KAPTEIN