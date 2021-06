Raskeim matš

Eile tuli teade, et Heiki Nabi sai dopingureeglite rikkumise eest kahe aasta pikkuse võistluskeelu. Otsuse kuulutas välja Eesti Antidopingu distsiplinaarkomisjon ja see teeb meie Heiki Nabi osalemise Tokyo olümpial sisuliselt võimatuks.

Distsiplinaarkomisjoni juhi Margus Mugu sõnul oli otsus üksmeelne ja tehti väga kiiresti. Komisjoni hinnangul polnud Heiki Nabi argumendid veenvad.

Põhjendatud ja selgitustega otsuse saab distsiplinaarkomisjon valmis selle nädala jooksul, misjärel see avalikustatakse. “Tegime esialgse otsuse kiirendatud korras, sest EOK hakkab kinnitama olümpiakoondist,” rääkis Mugu.

Heiki Nabi ütles, et on otsusest põhjatult löödud. “Olin aus ja rääkisin, nagu asjad olid, mitte ei koostanud hüpoteetilisi skeeme, kuidas see aine, mille nimegi ma ei teadnud, organismi sattus,” selgitas Nabi. “Tegutsesin välistamise meetodil ning tõin välja kõik võimalused, kuidas mu organism sai letrosooliga saastuda ja seda kinnitasid ka tunnustatud rahvusvahelised eksperdid.”

Nabi poolt andsid tunnistust ka kaks Rahvusvahelise Antidopingu agentuuri WADA labori töötajat, kel on aastakümnete pikkune kogemus.

Nabil on õigus otsus edasi kaevata rahvusvahelisse spordikohtusse (CAS). Küll aga on vähetõenäoline, et CAS jõuaks asja üle vaadata enne Tokyo olümpiamänge, mis algavad 23. juulil. Nabi ütles meedias, et kavatseb igal juhul distsiplinaarkomisjoni otsuse rahvusvahelisse spordikohtusse

edasi kaevata. “Tahan puhastada oma hea maine ja nime. Ma pole dopingut tarvitanud. Olümpiarong tundub olevat läinud, aga elus on hetki, kui tasub Jumalasse uskuda.” Maadlusest EDAga näib saavat Heiki Nabi sportlasetee raskeim matš.

29. juuni 2021

