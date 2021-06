Puulaiu kanali äärde tuli võistlema seitse väikest õngitsejat

Seitse poissi, kes tulid kohale tänavuse Tuulekala festivali laste õngitsemisvõistlusele, ei lasknud end segada vähesest osavõtust, vaid tundsid rõõmu igast püütud kalast ning võistluste lõpus igaühele jagunud auhindadest.

Laupäeval, samal ajal kui Tuulekala trollingul osalevad paatkonnad juba Jausa lahel kala püüdsid, kogunesid laste võistlusest osavõtjad Puulaiu kanali ääres. Neid olid vastu võtmas korraldajad – Raivo Kreis, Kaja-Hiis Rinne ja Ulvi Samm.

Võistluste alguseks, keskpäevaks, oli kohal paarkümmend inimest, kelle hulgast kohe paistsid silma noored kalamehed oma elevil olekuga. Kõik lapsed olid tulnud koos vanema või täiskasvanud saatjaga, mõnel oli suisa toetustiim kaasa elamas.

Võistlusprotokolli sai kirja seitse nime, kõik poisid. Kui poolteist tundi kestnud õngitsemise tulemused kohtunike poolt üle loeti ja kaaluti, selgus, et võitjaks tuli kuueaastane Hiiumaa poiss Rasmus Tikka, kes oli ka noorim võistleja. Teise koha saavutas Tallinnast tulnud Albert Neering ja kolmanda tulemusega lõpetas võistluse Romet Jaakson, samuti Hiiumaa poiss. Aplausi saatel said nad kätte karikad ja diplomid ning lisaks võisid auhinnalaualt valida meelepärase auhinna – päästevesti, matkatermose, binokli või otsmikulambi. Ka järgmistele kohtadele tulnud võistlejaid – Karli Tikka, Joosep Saar, Karle Tikka ja Theo Fürstenberg said auhinnad. Kõrvaltvaatajale paistis, et võistluspinge ega keskendumist nõudnud kalapüük kedagi liigselt ära ei väsitanud. Võitja ütles eht-kalamehe moodi, et ta oleks tahtnud kätte saada mõne suurema kala.

Nagu suurel trollingul, nii ka laste võistlusel läks punktiarvestuses kirja püütud kalade arv ning nende kaal. Mõlemal võistlusel annab iga kala kümme punkti, aga kaalupunkte saab tuulekala puhul vastavalt püütud kilodele, kanalist püütud kalade puhul saab iga grammi eest ühe punkti.

Võistluse lõpus ütles Raivo Kreis kokkuvõtteks, et hea meel oli kõigi nende üle, kes kohale tulid ja ta loodab, et järgmisel aastal on osavõtt suurem.

Laste õngitsemisvõistlus on osa MTÜ Hiiukala korraldatavast Tuulekala festivalist.

Sildid: laste õngitsemisvõistlus, MTÜ Hiiu Kala, Tuulekala festival