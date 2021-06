Põneva ajalooga kohad tähistatakse infotahvliga

Helja Kaptein

Sõites mööda mõnest põneva ajalooga paigast, on nüüd võimalik samas kohapeal lugeda, mille poolest just see küla-tänav-sadam-maja mäletamist ja märkimist väärib.

Hiiumaa huviväärtuste kohta on palju põnevat teavet ja selle põhjal tehakse neisse paikadesse infotahvlid. Vallavalitsuse arenguspetsialist Aivi Telvik rääkis, et üheks eesmärgiks on esile tõsta saare värvikaid külasid ja sealt pärit tuntud inimesi, ajalugu ja tegemisi.

Ka valla arengukavas on kirjas plaan, et avalikesse kohtadesse paigaldatakse suunavad viidad, sildid ja infotahvlid, et teadvustada Hiiumaa looduse ja inimese koostoimimise kestlikkust toetavaid väärtusi ning eksponeerida sihipäraselt pärandkultuuri ja muinsuskaitseobjekte. Projekti lähteülesanne pandi kokku koostöös SA Hiiumaa Muuseumid teadusdirektori Helgi Põllo ja juhataja Toomas Kokovkiniga. “Vaatasime üle olemasolevate huviväärtuste tähistamise ning arutasime, kus on veel põnevad paigad, inimesed ja lood, mida tasub esile tõsta,” rääkis Telvik. Kui 25 kohta kirja sai, pidasid nad läbirääkimisi osavallavalitsuste ja maaomanikega tahvlite paigaldamiseks.

Helgi Põllo kinnitas, et mõningaid ettepanekuid tegid nemadki. “Saarel on palju eri aegadest pärit infotahvleid, mida on tehtud eri programmide toel, kõigil omad tingimused ja võimalused,” ütles Põllo.

Telvik lisas, et ilma Hiiumaa muuseumita ei saakski sellist projekti teostada. “Hea, et meil on kohapeal mäluasutus, kus ulatuslikud kogud, millele toetuda,” tunnustas ta.

Esimesed 11 paigas

Oma kohal on juba esimesed 11 infotahvlit, sh viis küla tutvustavat tahvlit: Õngu, Tilga, Jausa, Emmaste ja Tärkma kohta. Selja teeristi paigaldati infotahvel Selja mõisa ja endise maahaigla tähistamiseks. Kärdla põneva ajalooga Pikale tänavale paigaldati kaks infotahvlit. Tähistatud on ka Malvaste kabel, Tobiase sünnikodu ja Kassari mõisasüda. Lähiajal tähistatakse veel üheksa paika, viis infotahvlit ootavad täpsustusi ja kokkuleppeid ning valmivad sügiseks.

“Infotahvlid on mõeldud huvi tekitamiseks ja info jagamiseks kohalikele ja Hiiumaa külalistele, et meie elu-, loodus- ja külastuskeskkond atraktiivsem oleks,” selgitas Telvik.

Tekstid infotahvlitel on lisaks eesti keelele toodud ka inglise keeles.

Kokku on plaanis paigaldada 25 infotahvlit mõõtudega 1200x 80 sentimeetrit. Telviku sõnul on infotahvlid väga kvaliteetsed ja vastupidavad. Ka on need valla varana arvel ning nende kestmise ja korrashoiu eest kannavad hoolt tahvli asukoha maaomanik ja vald. Kõik tahvlid paigaldab hiljemalt sügiseks OÜ Riburada.

Valla algatatud viidastamisprojekti toetas PRIA Leader programmi külaarendus ja kogukonnateenused meetmest 14 600 euroga.

Sildid: hiiumaa vald, huviväärsus, infotahvlid, mäluasutus, muinsuskaitseobjekt, pärandkultuur, SA Hiiumaa Muuseum