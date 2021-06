Põhikooli lõpuaktus peetakse sadamas ja veebis

Kärdla põhikooli õpilastele kõlas sel nädalal koolilõpukell linnapargis, kus varemgi kooliaastale punkti pandud. Esmakordselt aga peetakse koolilõpuaktus Kärdla sadamas.

Kärdla põhikooli 9. klasside pidulik lõpuaktus algab täna, 18. juunil kell 17 Kärdla sadamas asuvas jahtide hoiukohas, ellingus. Kokku saab koolilõputunnistuse 43 õpilast.

Kooli direktor Margit Kagadze ütles, et koht valiti välja juba varasemalt, siis kui kehtisid rangemad koroonapiirangud. “Tahtsime olla kindlad, et piisavalt suur ruum lubab aktusele ka lõpetajate pereliikmed ja õpetajad,” selgitas Kagadze. Nii kooli võimla kui Kärdla kultuurikeskuse saal, kus koolilõpetajate aktus toimus eelmisel aastal, on väiksemad kui ellingu ruum, mis peo jaoks juba paatidest tühjaks tehtud ja sündmuse jaoks valmis seatud.

Aktusele on siiski kutsutud ainult lõpetajate pereliikmed ja õpetajad. Ülejäänud külalised saavad lõpetajatele õnnitlused üle anda Kärdla sadama välialal orienteeruvalt kell 18.40 ehk pärast lõpuaktust.

Pidulikku sündmust on võimalik otseülekandena jälgida veebis. Ülekanne internetis algab kell 16.45 aadressil https://root.ee/5lend

Laupäeval, 19. juunil kell 17 algab sealsamas ellingus Hiiumaa gümnaasiumi viienda lennu lõpuaktus.

Koolijuht: Meil on tublisid palju

Põhikool lõpetas kooliaasta reedel Kärdla linnapargis, kus peeti kaks aktust, esimesel osalesid nooremad (1.–4. kl) ja teisel vanemad õpilased (5.–8. kl).

Tavapäraselt jagati kooliaasta viimasel aktusel tunnustusi ja neid oli märkimisväärselt palju, märkis koolijuht: “Meie seas on palju neid, kes on oma tegemistega olnud teistele eeskujuks. Olgu selleks siis väga head õpitulemused, silmapaistvad saavutused spordis, muusikas või teistel aladel ja mis peamine – nad on teistele eeskujuks oma sõbraliku meele ja suhtlemisega.”

Tunnustusi jagus nii tublidele õppijatele, aktiivsematele matkajatele, sündmuste korraldajatele, noortele luuletajatele, robootikahuvilistele kui ka abilistele majandustöödel.

1.–8. klassi õpilastest õppis ainult viitele 61 õpilast, neljadele-viitele 119 õpilast. Kooli lõpetab ainult viitega seitse õpilast 43 tänavusest koolilõpetajast, neljade-viitega lõpetajaid on kokku kümme. Seega õppis 21% möödunud õppeaastal Kärdla põhikoolis ainult viitele ja neljadele-viitele õppis 40% kõikidest õpilastest.

Direktori sõnul rõõmustab teda, et ka kooli töötajate hulgas on õppimine elustiiliks: osaletakse pikaajalistel täiend- koolitustel, omandatakse teaduskraade ja kõrgemaid kategooriaid oma erialal.

Koorid kõlasid koos

Aktustel kõlas Mari Kalkuni laul “Elukoor” ning laval olid esmakordselt koos Kärdla Põhikooli mudilaskoor, Kärdla Põhikooli lastekoor ja õpetajad. Ühendkoori juhatas Raili Kaibald.

Riine Pajusaare laul “Suvi tuli tuppa”, mida esitas 3. klassi õpilane Adele Elise Remmelg õpetaja Ulvi Tamme juhendamisel, pani kuulajad plaksutama ja andis inspiratsiooni direktorilegi. Nii saatis ta õpilased koolikella helistades suvepuhkusele lausega: “Suvi tuli kooli ja aasta sai läbi, direktor hüüdis – vabadus!”.

Aktused pani kokku kooli huvijuht Eliisa Liias ja päevajuhtideks olid 4. klassi õpilased Priido Rõmmel ja Lui Kaev.

Päev varem ehk neljapäeval toimus samas kooliaasta lõpetamine põhikooli toimetuleku- ja hooldusõppe õpilastele. Koosviibimine toimus Vabaduse tänaval asuvas sotsiaalkeskuse majas. “Lapsed olid koos õpetajate abiga eelnevalt salvestanud südamliku esinemise, mida kohalolijad said nautida,” vahendas direktor.

Kärdla põhikool on saare suurim – lõppenud õppeaastal õppis koolis 321 õpilast ehk ligi pooled põhikooliealistest Hiiumaa õpilastest.

Õppetöö koolis toimub nii tavaõppekava alusel kui ka lihtsustatud, toimetuleku ja hooldusõppekava järgi.

Töötajaid oli lõppenud õppeaastal kokku 67, sh 51 õpetajat.

