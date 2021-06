Peagi saab taotleda vähipüügiluba, kuid mitte Hiiumaal

Aimar Rakko

Aimar Rakko

Neljapäeval, 1. juulil kell 9 algab vähipüügitaotluste vastuvõtt veebiaadressil pilet.ee ning keskkonnaameti Tartu ja Kuressaare kontoris.

Hiiu maakonnas on vähipüük sel aastal jätkuvalt keelatud. Nii on hiidlaste jaoks lähimad kohad, kuhu vähki püüdma minna, Saaremaal ja Läänemaal ning sealgi mitte kõikides jõgedes.

Saare maakonnas on vähipüük keelatud Karujärves, Põduste jões, Laugi peakraavis, Kuke peakraavis, Kurdla peakraavis, Reo karjääris, Riksu ojas ja Riksu lahel. Lääne maakonnas on vähipüük keelatud Kasari jões ja Vigala jões.

Keskkonnaameti veeelustiku spetsialisti Kerli Pettai sõnul pole enamikesse maakondadesse 2021. aastal vähipüügilubadele piirarvu seatud. Erandid on Pangodi järv Tartumaal ja kogu Saaremaa. “Nendesse püügipiirkondadesse loa saamiseks tuleb taotlus esitada 1. juulil kohe pärast kella 9 hommikul, sest soovijaid on palju ning kõigile lube paraku ei jagu,” ütles Kerli Pettai.

2021. aasta vähipüügilubadest müüakse 98% internetis pilet.ee keskkonnas, ülejäänud 2% keskkonnaametis. Vähipüügiks on vaja soetada kalastuskaart, mida on kõige mugavam teha veebiaadressil pilet.ee Esmataotlejal on vaja luua kõigepealt kasutajakonto ning autentida end

ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga vahendusel. Seejärel saab esitada taotluse.

Keskkonnaametis saab kohapeal esitada taotlusi Tartu ja Kuressaare kontoris neljapäeva, 1. juuli hommikul

kell 9–10. Muul ajal ning teistes kontorites (v.a Palmse, Tooma, Penijõe, Viidumäe ja Otepää kontoris, samuti Keskkonnaameti peakontoris) saab taotluse jätta kontori postkasti. Taotluse võib saata ka postiga või e-postiga info@keskkonnaamet.ee.

Alates 2021. aastast saab kalastuskaardi soetada kindlaks kuupäevaks. Kalastuskaardi soetamisel tuleb valida soovitud veekogu ja kuupäev, misjärel tekib taotlejal kohe õigus asetada püügile kuni viis vähipüügivahendit. Ühe vähipüügiloa hind on 15 eurot.

2021. aastast on igal vähipüüdjal lubatud ühes ööpäevas püüda kuni 75 jõevähki. Üks isik saab sama maakonna piires osta vähipüügiloa kuni kolmeks ööpäevaks, Saaremaal ja Pangodi järvel kuni üheks ööpäevaks.

Jõevähi püük on lubatud 1. augustist kuni 31. augustini. Kalastuskaarti ei saa osta isikud, kellel on varasemast

kalastuskaardi kohta kohustuslik püügiaruanne esitamata. Vähipüügist leiab teavet ka keskkonnaameti kodulehelt, kus on ka nimekiri veekogudest, kus vähipüük on keelatud.

HARDA ROOSNA

Sildid: Keskkonnaaamet, vähipüügitaotluste vastuvõtt