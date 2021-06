Optimistide trenn pakub huvi kõikjal

Kui nädalavahetusel toimus purjetamistrenni tutvustuspäev Kärdlas, kogunes sinna palju huvilisi – lausa 25 last koos vanematega.“Huvi on üllatavalt suur,” tõdes Hiiumaa spordikooli purjetamistreener Anni Rätsep. Treener kinnitas, et kõik võetakse vastu ja kedagi tagasi ei saadeta. Grupi suuruseks hakkab olema kaheksa last, mis on treeneri sõnul paras arv, rohkemat ei jõua jälgida. Teist aastat on Anni Rätsepal trennis abiks Ott Saar, sel suvel põhikooli lõpetav abitreener, kes treeneri­paati juhib.Eelmisel aastal purjetamistrenni tulnud Adrianna rääkis, et algul ei saanud ta üldse aru, kuhu paat sõidab, aga nüüd näitas ta juba ette, kuidas käib masti kinnitamine n-ö pimesilmi – selleks peab oskama sulgeda spetsiaalse klambri. “Ma oleksin kogu aeg purjetamistrennis,” õhkas Adrianna, kui pidi ema kutsel hakkama koju minema.Orjakus alustas tänavu purjetamis­õpet kümmekond last, keda juhendab Margus Saar. Sõrul korraldab laste purjetamistrenni Sõru mere­kool, kuhu tuli seekord kohale 20 last. “Arvatavasti tuleb soovijaid veel juurde, kui koolid lõpevad, aga meile seab piirid paadipark ning treeneri töötunnid,” ütles Sõru merekooli eestvedaja Katrin Visnapuu. Sõrul treenib lapsi Mathias Tamm, kes esimest aastat on palgaliseks põhitreeneriks.

