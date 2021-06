Ohutuid lõpuaktuseid!

Koolide lõpuaktuste kohta pole vabariigi valitsus eripiiranguid teinud. Siiski soovitab terviseamet koolilõpetajaid hea ilma korral õnnitleda välitingimustes ja suuri kogunemisi vältida. Mistahes haigustunnuste või isolatsioonikohustuse korral aga tuleb püsida kodus.

Oht on tõsine, sest terviseametile on teada esimene juhtum, kus ühel lõpupeol osalenud inimene andis positiivse koroonaproovi, mis viitab India tüvele. Ameti andmetel allub kahtlusalune India tüvi olemasolevatele vaktsiinidele vähenenud tõhususega, samuti on India tüvel kõrgenenud nakatumisvõime. Juuni esimesel nädalal tuvastati Eestis juba 36 India tüvele iseloomulikku proovi.

Kärdla koolid on terviseameti soovitusi kuulda võtnud ja seekord toimuvad nii põhikooli kui Hiiumaa gümnaasiumi lõpuaktus hoopis uudses kohas ja väga avaras saalis – Kärdla sadamas asuvas jahtide ellingus. Kuigi tegu on väga suure ruumiga, ei oodata ka sinna rohkem kui lõpetajaid, õpetajaid ja lähisugulasi. Veebis on see-eest avarust küllalt ja seal saab peomeeleolule kaasa elada. Peo järel aga saab koolilõpetajaid õnnitleda Kärdla sadama välialal.

Natuke kurb, et tänavused põhikoolilõpetajad ei saa aktuse järel ja enne lõplikku lahkumist veel kord võtta istet igaüks oma koolipingis “vanas armsakssaanud koolimajas”.

Sest kauaks seda vana koolimajagi enam.

OÜ Haart Ehitus ja OÜ Ehitus5ECO on oma pakkumised Kärdla põhikooli uue maja ehitamiseks teinud ja kui kõik läheb hästi, hakkab vana kõrvale peagi kerkima uus koolimaja.

18. juuni 2021

Sildid: eripiirangud, India tüvi, Kärdla sadama elling, lähisugulased, lõpetajad, lõpuaktused, õpetajad, vana koolimaja