Neli kuud valimisteni

Kohaliku omavalitsuse (KOV)valimisteni on jäänud 122 päeva ehk veidi üle nelja kuu. Et saada ülevaade, kas ja kuidas sügisesteks valimisteks valmistutakse, läkitasime kõigile 2017. aasta KOV valimistel Hiiumaal osalenud erakondade ja valimisliitude juhtidele sellesisulised küsimused. Vastused toome siinkohal ära lootes, et lugeja neist esialgse pildi kui tõsiselt või kergelt keegi valimistesse suhtub. Kas sisulise tööga on juba kiire või on aega küll, millised on tulevase valitsusperioodi eesmärgid ja ideed, mida ellu viia ning kuidas loodetakse valijad valimiskastide juurde saada.

1. Milliseid ettevalmistusi on teie erakond /valimisliit teinud sügisesteks KOV valimisteks?

Eesti 200, Lauri Hussar: Töötame selle nimel, et Hiiumaal välja tulla oma nimekirjaga ja tuua uusi ja ärksaid inimesi kandideerima, aga Eesti 200 toetab kindlasti ka seda kui meie ideed ja väärtused on läbi uuendusmeelsete inimeste esindatud ka kohalikes valimisliitudes. Kuna oleme noor ja tegus erakond, siis ootame Hiiumaal meiega ühinema kõiki, kes jagavad meie väärtusi ja sooviksid Eesti 200 nime all välja tulla. Eesti 200 on kohalikel valimistel võtnud eesmärgiks koondada ka kogukonnaliikumisi ja inimesi, kes ei ole meie erakonna liikmed, aga kes näevad just seeläbi võimalust oma ideid ja sõnumeid ellu viia.

Isamaa, Georg Linkov: Oleme ettevalmistustega alustanud ja plaanime seda jätkata ka suvel. Kuna ei ole programmi ja nimekirju oma liikmetega veel arutanud, siis ei tormaks hetkel sündmustest ette.

EKRE, Aivo Saar: Ettevalmistused käivad, aga konkreetselt asjadest on veel vara rääkida.

VL ÜH, Margit Kagadze: Suurt väli- ja sotsiaalkampaaniat me tegema ei hakka. Pigem jätkame avalike valimisdebattide ja sisuliste aruteludega. Valimisdebattidele kutsume kõiki Hiiumaa vallavolikokku pürgivate poliitiliste ühenduste esindajaid ja kõiki saare elanikke. Sõbralikud vaidlused toimuvad kõikides osavaldades. Nii saab parema ülevaate, mis plaanid kellelgi on Hiiumaa tuleviku kujundamisel. Samas saab kuulda ka rahva arvamusi ja soove meie ühise eluruumi arendamisel. Lisaks korraldame Hiiumaa Pääarupidamise, kus saab kuulda oma ala asjatundjate tulevikunägemusi ja ka ise sõna sekka öelda järgmistel teemadel: ettevõtlus, haridus, taristu ja ühendused. Eelmine pääarupidamine toimus 2018 aastal.

KE, Antti Leigri: Keskerakond Hiiumaal valmistub valimisteks rahulikult. 29. mail toimus piirkonna konverents, kus valiti piirkonna esimees ning juhatus. Samas toimuvad regulaarsed arutelud päevapoliitika ja programmi teemadel ning vahetatakse mõtteid sotsiaalmeedias.

SDE, Hergo Tasuja: Oleme vaadanud põhjalikult tagasi tehtud tööle. Analüüsinud eesmärkide täitmist ja seadnud uusi väljakutseid. On toimunud temaatilised arutelud nii väiksemas kui ka suuremas ringis. Meil on hea meel, et paljud inimesed on olnud nõus kaasa mõtlema. Hetkel käib sisendi täpsustamine ja valimisprogrammi kirjutamine, kuhu analüüsi tulemused ja Hiiumaa inimeste mõtted oleme kaasa võtnud. Niisamuti jätkame tööd valimisnimekirjaga.

RE, Aivar Viidik: Teeme hoogsalt vajalikke ettevalmistusi, mida pandeemia olukord on võimaldanud. Oluline osa sellest on hetkeolukorra analüüs, samuti diskussioon Hiiumaa tulevikuvisiooni üle ja sellest lähtuva valimisprogrammi kokkupanemine. Muidugi kuulub ettevalmistuste juurde ka inimestega suhtlemine.

2. Millest saab sügiseste KOV valimiste peateema Hiiumaal?

EKRE, Aivo Saar: Peateemasid ei tooks kõiki esile, aga kindlasti tuleb jutuks osavaldade ebavõrdne kohtlemine ja ressursside ebavõrdne jagamine osavaldade vahel.

VL ÜH, Margit Kagadze: Üheks põhjuseks valimistel osalemisel on viia lõpuni praegusel valitsemisperioodil algatatud investeeringud ning tagada kaasaegse elu- ja töökeskkonna abil elanikkonna püsiv kasv saarel.

KE, Antti Leigri: Avalikku peateemat ei ole veel välja kujunenud, aga arvan, et midagi üllatavat ei tule, kõik nimekirjad lubavad jälle paradiisi Hiiumaale tuua ja kui valimispäev läbi algab reaalne elu. Varjatud peateema on juba praegu käimas Hiiumaa võimuliidu eestvedamisel, kuidas säilitada võim järgmiseks perioodiks.

SDE, Hergo Tasuja: Valimiste peateema on keskkond. Keskkond, milles me elame. Eelkõige just inimeste elukeskkond ehk elamufondi suurendamine Hiiumaal, kuna on selgelt näha, et siia soovitakse elama tulla. Et see võimalik oleks, peab meil olema vabasid elamispindasid.

Muidugi ka puhas ja roheline Hiiumaa. Näiteks kuidas leida mõistlik tasakaal metsanduses.

RE, Aivar Viidik: Põhiküsimus on, millisena soovime Hiiumaad näha nii nelja kui lähema 30 aasta vaates. Milline on nii meie rahva kui saare tulevik. Võin öelda, et meil on selles osas visioon olemas.

3. Millega oma valijad hääletuskasti juurde meelitate?

EKRE, Aivo Saar: Arvestades praegust poliitilist olukorda, siis n-ö meelitamist ei vaja. Pigem, nagu ka eelmistel kordadel rõhume sellele, et inimesed tuleksid kindlasti valima ja teeks seda oma südametunnistuse ning veendumuse järgi

VL ÜH, Margit Kagadze: Usume, et hiidlast ei pea meelitama, ta tuleb ise valima. Hiidlasele läheb korda saare tulevik.

KE, Antti Leigri: Väga heade kandidaatidega üle Hiiumaa, sest nüüd tänu fraktsioonile Kodusaar on Hiiumaal üks valimisringkond ja valija saab anda oma hääle üle saare.

SDE, Hergo Tasuja: Sotsid ja sõbrad on täitnud lubadused, mis möödunud valimistel andsime. Teinud isegi rohkem, kui lubasime. Usume, et valija väärtustab seda ning näitab seda ka sügisestel valimistel.

RE, Aivar Viidik: Hääletuskastide juurde pole vaja meelitada. Valimisprogrammides sõnastatavad eesmärgid ja plaanid peavad olema realistlikud, oodatud ja teostatavad. Mis peaasi, usutavad!

Küsis HARDA ROOSNA

Küsimustele vastasid: EKRE Hiiumaa osakonna juht Aivo Saar; MTÜ Ühine Hiiumaa (VL ÜH) juhatuse esimees Margit Kagadze; Keskerakonna (KE) Hiiumaa piirkonna esimees Antti Leigri; Sotsiaaldemokraatliku erakonna (SDE) Hiiumaa piirkonna juht Hergo Tasuja; Reformierakonna (RE) Hiiumaa piirkonna juhatuse liige Aivar Viidik; Isamaa Hiiumaa piirkonna esimees Georg Linkov ja Eesti 200 juhatuse liige Lauri Hussar. VL Kodusaar fraktsiooni esimees Tarmo Mänd küsimustele ei vastanud.