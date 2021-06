Need lummavad orhideed

Sõnajalad teadupärast tõelisuses kahjuks ei õitse, ent jaanikuu on paljude orhideede aeg.

Oma seletamatul kombel paeluvad nad inimeste meeli. Tänapäeval vahest seda enam, kuna mitme liigi arvukus kahaneb koos muu elurikkuse vähenemisega. Kuid vähemalt Lääne-Eestis, eriti aga saartel tundub paiguti, kui oleks asjad veel peagu “nagu vanasti”.

Kui juuni algupoolel Hiiumaale sõites Rohukülas järsku hallide käppade lillatavad püstkobarad teepervele ilmusid, samamoodi üle mere jõudes ning koduõueski kümnete kaupa mu saabumist tervitasid, siis tundsin rahulolevalt: tagasi käpalisterikkas läänes!

Peagi puhkesid mu tiigikalda sõrmkäpad ning just jaani eel puisniidu paljud ööviiulid. Ega nad kõik n-ö jumala armust seal sedasi ilutse. Koduhoovis hoidun niidukiga nende liigvarasest mahanullimisest, lastes mitmetel sügiseni püsti jääda ja viljuda, puisniidul ootab juulikuus ees aga vaevarohke heinatöö.

Mõnede haruldasemate ja seega justkui “kõrgemat klassi” orhideede nägemiseks tuleb aga ette võtta ekstra retk. Kuldkingade lõhnavad välud on seda väga väärt. Hoopis pidulik tunne saab osaks õigel ajal valgete tolmpeade juurde jõudes.

Kuid ka koduaia nii suvaline suur käopõll, kes tükati lausa umbrohuna näib, on lähedalt vaadates õige ilus. Aira Kaal on kunagi tundeküllaselt kiitnud nende merevaiguvärvi. Päiksepaistel tõepoolest! Märkad, et on täitsa ehtne orhidee temagi.

Igal aastal üllatab mind kärbesõis. Tema pisikesed mustjaspunased, tibase sinaka laigukesega õiekribulad on lähedalt vaadates nii ehtsa putuka moodi, et aina vaata ja imesta! Kreekamaal on putukõie liike ohtralt. Siia põhjamaani levib aga kõigest tema: kärbesõis ehk Ophrys insectifera.

Õnneks ei saa heinakuu tulles orhideepidu veel kaugeltki otsa. Sest siis puhkevad muuseas ud, soo-neiuvaibad ja laialehised

neiuvaibad ning ka vanillilõhnaliste õitega tumepunased neiuvaibad. Hiiumaa on Eestis kõige tumepunase neiuvaiba rikkam piirkond. Nad asustavad rõõmsa südikusega aina uusi kruusateede pervi. Kui juhtumisi peale satute, kummarduge kindlasti nuusutama. No lõhnab ikka hästi küll!

Sildid: elurikkus, käoraamat, käpalisterikas lääs, kärbesõis, kuldking, laialehine neiuvaip, ööviiulid, orhidee, soo-neiuvaip, sõrmkäpp, suur käopõll, tumepunane neiuvaip, valge tolmpea