Musikaalne metallimees timmib džinni maitset

Helja Kaptein

Käsitööõlle, siidri ja koduveini valmistajate kõrvale on Hiiumaale sugenenud ka džinnimeister, kes müüki paisanud oma esimese toodangu Dagaith Gin. Orjaku sadamas väikesel jaanipäeva maitsete laadal hakkas teiste kauplejate seas silma mees, kelle ees laual seisid pontsakad pudelid sildiga Dagaith Genuine Hiiumaa Island Gin. Tundsin huvi, kust selline jook pärit? Selgus, et džinni valmistab helilooja Villem Kapi pojapoeg Reimo Kapp (42), kes elab siinsamas Hiiumaal Harju külas.

Asjaajamise ja ettevalmistustega on ta tegelenud juba neli aastat, aga džinni tootma hakkas mullu detsembrist. “Enne tuli maitsed välja arendada, ehitada, maksu- ja tolliametiga pikalt asju ajada,” rääkis Reimo Kapp.

Algul tundus idee talle endale väga hea, aga siis tuli igasugu takistusi ja paberimajandust vahele ja ta mõtles juba loobuda. Siiski ei jätnud Reimo jonni ja praegu ei saa ta tulemuse üle kurta, kuigi joogi valmistamist pidi alustama hiljem. “Eelmisest suvest oli natuke marju kogutud, kasutan ära need, mis olemas, sügisel korjame uued ja vaatame, mis saab,” rääkis ta.

Väike ühemehe džinnikoda

Algul mõtles Reimo Hiiumaale elama kolimise järel hakata viskit tootma, aga single malt`i ehk ühelinnaseviski joojaid on Eestis vähe, seepärast otsustas ta jätta selle mõtte pooleli.

“Elasin tükk aega Soomes ja üks sealne džinnimeister hakkas korraldama koolitusi,” meenutas ta. Siis tärkaski mõte: miks mitte džinn, on ju Hiiumaal palju kadakaid, mille marjad sellele joogile suurepärase meki annavad. Sellelt koolituselt saigi ta algteadmised kätte.

Reimo, kes kõik oma 40 aasta suved on veetnud Hiiu saarel, teab, et kõik põllud on siin hilissuviti põldmarjadest lausa sinised. Tema džinnikojas valminud rüüpes ongi koos kadakamari, põldmari ja veel kuus taimset päritolu koostisosa, kõik oma kätega korjatud-kasvatatud. Millised on need kuus, seda meister loomulikult ei avalda.

Iga Dagaith Gin`i partii on eriline tänu käsitsi valmistatud hooajalisele toorainele. Nii ootab iga kord avastamist ka veidi teistsugune maitsetebukett. Toote kvaliteedis aga valmistaja kunagi järeleandmisi ei tee: “Mulle endale see džinn maitseb, aga need, kes proovinud ütlesid, et see lööb silma särama.”

Maitstes on kange märjuke maheda maitsega, meeldivalt marjane-mõnus ning pärast jääb suhu hõrk mekk – see pole joomiseks, vaid mekutamiseks, nagu ütlevad hiidlased.

Mõtteid on Reimol veel ja ta pakub, et järgmisel aastal võiks proovida mingit hooajalist maitset, näiteks metsmaasikat või murakat…

Müügil on vastne toodang Hiiumaa Coopis, kaupluses Kala ja Võrk, Rannapaargus, Rannu pubis ja Tuuletorni kohvikus Ruudi. Mandri ostjad saavad seda tellida interneti kaudu samanimeliselt lehelt dagaith.com

Raua juurest joogimeistriks

Noorena on Reimo laulnud RAMi poistekooris ja mänginud pilli, täiskasvanuna aga ei hakanud tegelema mitte muusikaga, vaid rauaga. Tervelt 22 aastat on ta lõiganud ja keevitanud niisugust keerulist materjali nagu roostevaba teras. Tänu nendele oskustele tegi ta näiteks joogitootmiseks vajaliku destillaatori ise.

Hiiumaal vanaema juures veetis Reimo kõik oma suved. Nüüd aga otsustas ta osta endale Emmasteotsa Harju külast väikese maatüki, kuhu ehitas algul maja ja siis džinnikoja. “Nüüd ma seal siis olen olnud aasta aega… pere tuleb hiljem järele,” rääkis Reimo.

Abikaasa Sirku oli Reimo ettevõtlusplaanidega nõus, aga seadis tingimuseks, et ta teeks seda oma rahaga ja pere raha selleks ei kasutaks. “Olin päri ja alustasin, tehes enne võimalikult palju tööd, et raha kokku saada,” rääkis ettevõtja, kes toetusi vältida püüab. “Ei taha sehkendamisi ja paberite määrimist.”

Juuni algul külastas Harju-Männiku küla Kapi talu riigikogu esimehe Jüri Ratase juhitud aasta küla hindamiskomisjon, kellele Reimo Kapp oma väikest džinnitööstust esitles. Komisjoniliikmeid üllatas, et ühes Emmasteotsa külas leidub selline huvitav väiketootmine, mis pandud püsti ettevõtja enda nõul ja jõul, välist abi kasutamata.

