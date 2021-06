Mis sõiduvahendiga puhkusele minna?

Puhkuse planeerimisel on üks paljudest küsimustest see, kuidas puhkusele kohale jõuda. Kas auto, bussi, rongi, lennuki või hoopis laevaga? Vaatame üle, mis on iga variandi plussid ja miinused.

Auto – kõige rohkem vabadust

Autoga reisimine on tavaliselt üks odavamaid variante, eriti kui tegu on kütusesäästliku mudeliga ning kasutad enda autot. Enda autot kasutades peab muidugi veenduma, et autol on kehtiv liikluskindlustus. Ilma selleta võivad puhkusel tabada ootamatud üllatused.

Auto suureks plussiks on seegi, et tegu on sinu individuaalse ruumiga. Ei ole vaja muretseda teiste reisijate häirimise pärast ehk lapsed võivad valjult rääkida ja lemmikmuusika kõlada maksimumtugevusel. Kaasa võid pakkida täpselt nii palju asju, kui soovid ja kui palju suudad mahutada ning leida koha ka pere lemmikloomale. Ja muidugi, isikliku sõiduvahendiga kaasnev vabadus. Peatu siis kui tahad ning kus tahad ja muuda reisiplaane täpselt nii tihti, kui ihkad.

Miinuseks on see, et autoga sõitmine võtab siiski kauem aega kui lendamine ja tihtipeale ka rongi või bussiga sõitmine. Mida pikem distants, seda märgatavam ajaline erinevus on. Lisaks peab vähemalt üks inimene võtma autojuhi rolli, mis võib puhkuse nautimist märgatavalt raskendada.

Buss – kõige odavam

Bussiga reisimine on ühistranspordivalikute seas reeglina kõige odavam valik. Lisaks säästmisele on boonuseks seegi, et bussid liiguvad pea igas maailmanurgas. Populaarsematel liinidel on ka väga palju väljumisaegu ehk saad valida endale sobivaima.

Küll aga ei saa bussireisi ajal vabalt ringi liikuda, vaid pead püsima oma kohal. Ja kuigi tavaliselt on olemas tualeti kasutamise võimalus, puudub toidu ostmise variant, ei saa ka pikali heita ning WiFi teenus võib olla katkendlik või olematu. Kuna bussid jagavad ruumi autode, veoautode, mootorrataste jm sõidukitega, tuleb arvestada ka liiklusummikute ja teiste liiklushäiretega.

Rong – kõige keskkonnasõbralikum

Kellel autoga sõites süda pahaks läheb, võivad avastada, et rongiga sõites seda probleemi pole. Juba see muudab rongisõidu palju nauditavamaks. Ent eeliseid on rohkemgi: rongis saad vabalt ringi jalutada, magada, tööd teha või ka lihtsalt lõõgastuda. Tihtipeale kulgeb raudtee kohtades, kuhu auto või bussiga ei jõua ehk juba teekond ise on vaatamisväärsuseks.

Kuna suures plaanis on rongiga reisimine märkimisväärselt vähenenud, võib rongipilet olla üllatavalt kalli hinnaga. Ka võib jääda häirima sihtkohtade piiratus. Lõppude lõpuks, rong saab reisida vaid sinna, kus rööpad juba ees.

Lennuk – kõige kiiremini kõige kaugemale

Lendamine on tavaliselt kõige kiirem viis reisimiseks. Seetõttu on see eelistatud valik siis, kui reisiplaanid viivad kaugematesse sihtkohtadesse või kui ei taha kulutada isegi üht lisatundi auto või bussiga liiklemisele. Lendamise hind on nii plussiks kui miinuseks, see võib olla ülimadal või häirivalt kõrge, sõltudes eri faktoritest: sihtkoht, ümberistumiste arv, kestvus, reisiklass, reisimise aeg.

Lennukid on teada-tuntud selle poolest, et istmed on kitsad ja ebamugavad, ent sellega peab leppima, kui oluline on võimalikult lühike reisiaeg. Samas pole lühike reisiaeg kivisse raiutud. Reisi kestvust võib pikendada lennukist maha jäämine, lennujaama lähedal möllav torm, töötunnid täis teinud meeskond jms. Arvestama peab ka piiratud pagasivõimalusega ning sellega, et teatud erivarustuse kaasavõtmiseks on vaja maksta lisatasu.

Laev – kõige rohkem meelelahutust

Laevaga reisimine on paljude lemmik just seetõttu, kui palju saad reisi ajal teha. Tipptasemel meelelahutus, maitsvad eined eri restoranides, spaateenused ning duty-free ostuvõimalused. Ei ole mingeid piiranguid liikumisele ning kaasa võib võtta üksjagu pagasit. Lisaks on maailmas endiselt kohti, kuhu saamiseks on meretransport ainus valik.

Laevaga sõitmine – nagu rongigagi sõitmine – on aga kujunemas nišitooteks. Väikesed kajutid, merehaigus ning ebamugavas asukohas asuvad sadamad on suuresti selle põhjuseks. Aga ka tõsiasi, et laevareis võtab tunduvalt kauem kui ükskõik mis teine transpordivahend. Seetõttu ongi aina levinumaks variandiks mitte liinireisid, vaid kruiisid, mis on juba omaette puhkuseks.