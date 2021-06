Ministri lubadus: Kärped eesliini ei puuduta

visiidil käinud siseminister Kristian Jaani ütles, et kuigi vabariigi valitsus kärpekohti otsib, siis eesliinil olijaid, politseinikke ja päästjaid see puudutada ei tohiks. Hiiu- ja Läänemaa päästepiirkonna juhataja Hannes Aasma võttis reede hommikul siseministri vastu Kõrgessaare tuletõrje seltsi depoos, kuhu minister saabus Kõpust.

Kõrgessaare vabatahtlikke juhib praegu elukutseline päästja Miko Malk ja seltsis on 18 vabatahtlikku. Ministriga vesteldes tunnustas Aasma noort juhti, kes uute vabatahtlike kaasamise enda südameasjaks võtnud. Ka meenutas Aasma mullu terviserikke tõttu ootamatult surnud Jaanus Valku, kes sirgus siinsamas Kõrgessaares, n-ö päästedepoo kõrvalmajas, oli aastaid Kõrgessaare vallavanema ametis ning panustas nii päästjate töötingimuste parandamiseks projekte kirjutades ja juhtides kui ka ise vabatahtlikuna kahjutuld kustutades.

“Kõrgessaare on selle poolest eriline komando, et üks auto, mis praegu on remondis, aga suvisel perioodil hoiame ühe auto Kõpus, kuna turismihooaeg toob Kalana ja Kõpu piirkonda palju inimesi,” märkis Aasma. “Kuna Kärdlast Kõppu minek tähendab 45 minutit sõitu, hoiamegi ühte vabatahtlike autot seal, et Kõpu mehed saaksid kiiresti reageerida, kui õnnetus juhtub.”

Minister kuulas lugusid tuleõnnetustest, millele saadi piir n-ö viimasel minutil, päästjate soove ja muresid ning kinkis seltsile kella, millel kujutatud siseministeeriumi Pika tänava maja Tallinnas.

Eesliini ei kärbita

Intervjuus Hiiu Lehele ütles minister, et riigieelarve tulevased kärped Hiiumaa politseinikke ja päästjaid ei puuduta, küll tuleb palgatõus soovitust väiksem, sest riigis otsitakse kokkuhoiukohti.

Täpsem selgus peaks Jaani sõnul saabuma sügisel, kui valitsus saab kätte majandusprognoosi ja hakkab uut eelarvet kokku panema. “Eesliini ei tohi see [kärped] puudutada, ühtegi päästekomandot me kinni ei pane – see on kindlasti oluline teadmine,” ütles siseminister.

Ministri visiidi ajal jõudis toimetuseni vihje, nagu oleks ministeeriumil kavas ühendada Kärdla ja Haapsalu politseijaoskond. Küsimusele, kas selline plaan oli õhus, minister Jaani päris otsesõnu ei vastanud, kuid ütles: “Seda ei tehta – see vastab tõele.”

Palgatõusuks 7 miljonit eurot

Minister ütles, et päästjate, politseinike ja päästekorraldajate palgatõusuks on järgmisel aastal ette nähtud 7 miljonit eurot.

“See on väga vähe sellest, mis oli esialgne soov ja tahtmine, aga see on rohkem kui null,” märkis minister Jaani. “Loomulikult saan väga hästi aru, et päästjad on need, kes kõige kehvemas seisus oma palgaga. Päästjatele tuleb leida sellest kõige suurem hulk, aga loomulikult ka politseinikele ja päästekorraldajatele, kes võtavad vastu kõnesid telefonil 112 häirekeskuses. Nemad on need, kes esimesena peavad aru saama, milline see mure on ja kui kiiresti abiandev ressurss välja läheb.”

Siseminister lubas seista selle eest, et see palgatõus jätkuks järgnevatel aastatel ja aastaks 2025 oleks siseturvalisuse valdkonna miinimumpalk 1,2 Eesti keskmist ehk 2024 eurot. Praegu saab päästja kuus 1073 eurot.

“Politseinike ja päästjate palgatõus tuleb kindlasti nagu oli plaanis. Nagu ütlesin, siis kokkuhoiukohtade otsingul nn eesliini töötajaid peab see puudutama võimalikult vähe kui üldse,” lisas ta.

Droonid on tulevik

Aprilli algul teatas PPA, et Hiiumaal hakatakse droonivaatlusi tegema Euroopa meresõiduohutuse ameti (EMSA) mehitamata õhusõiduki Schiebel CAMCOPTER S-100 abil. Neljapäeval levis kuuldus, et droon kukkus alla.

Minister, kes drooni tööd ise jälgimas käis, ütles, et vaatlused pooleli sellepärast ei jää ning allakukkunu asemele võeti uus droon: “Olin juures, kui see õhku tõusis, nii et droon lendab ringi ja teeb oma tööd väga hästi.”

Minister Jaani ütles, et droonivaatlused on olnud tulemuslikud ja üks selline droon teeb ära sama töö, kui praegu teeb suur lennuk. Ta ei välistanud, et kunagi soetab sellised endale ka PPA: “Ma arvan, et tulevik peaaegu selliste droonide peal püsibki.”

Samal teemal lk 2.

Sildid: droon, droonivaatlus, eesliin, Kõrgessaare tuletõrje seltsi depoo, päästjad, palgatõus, Politsei, siseminister