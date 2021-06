Maskivabadus!

Kolmapäevast on meil käes kauaoodatud maskivabadus – enam ei pea kandma ei meditsiinilist ega kaitsemaski. Ei pea pead murdma, kas mõnele tuttavale jäi tere ütlemata. Jälle näeb inimeste naeratusi ja näoilmeid. Saame minna Tuuletorni ja ujulasse, näitusele ja spordisaali. Missugune kergendus!

Ettevaatlik tasub siiski olla, sest peale päris pikka pausi said eile Covid-19 diagnoosi kaks reedel kodusaarele tulnud kohalikku inimest.

Vaktsineeritutel on kokkupuude nakatunuga ehk natuke turvalisem, ei jää nii raskesti haigeks. Aga egas kõik me veel vaktsineeritud ole ja vaktsineerimine jätkub.

Haiglajuht Riina Tamm rääkis, et hiidlased on usinad vaktsineerijad ja keeldujaid eriti pole. Ka tõsiseid tüsistusi mitte. Samuti pole Hiiumaa haiglas surnud ühtegi

Covid-19 põdejat.

Kõige keerulisem on tema sõnul logistika – eriti siis kui keegi tahab teise vaktsineerimise aega vahetada. Niigi on vaktsiinivalik mitmekesine: neljapäeval tegime Modernat,

reedel Asta Zenecat ja eile Janssenit, loetles Tamm.

Kõik see on üks suur suhtlus, et kes ja millal, pluss info sisestamine, et kõik oleks täpselt kirjas. Ja kõike seda teevad meie meditsiinitöötajad oma muu töö kõrvalt.

Nad on tõesti väärt pikka paid, et meie kõik saame nüüd vaba(ma)lt hingata. Aga maski ei maksa unustada – see on kindlasti kasulik ese ja võiks ikka taskus kaasas olla. Igaks juhuks.

4. juuni 2021

Sildid: logistika, maskivabadus, pai meditsiinitöötajatele, vaktsiinivalik, vaktsineeritud