Majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg jõuab kätte homme

Justiitsministeerium tuletas meelde, et kolmapäeval, 30. juunil saabub majandusaasta aruande esitamise tähtaeg neil juriidilistel isikutel, kelle majandusaasta lõppes 31. detsembril 2020.

Majandusaasta aruanne tuleb esitada ka juhul, kui majandustegevust ei ole toimunud.

“Soovitame kõigil majandusaasta aruanded juuni lõpuks esitada. See on oluline, sest see näitab ühingu usaldusväärsust nii koostööpartnerite kui riigi silmis. Õigeaegselt esitatud aruanded võimaldavad koostada tõeseid majandusprognoose ja hinnata majanduskasvu,” ütles justiitsministeeriumi asekantsler Viljar Peep.

Asekantsler viitas, et kõik juriidilised isikud saavad koosolekuid viia läbi elektrooniliselt, mis on jätkuvate koroonapiirangute korral hea võimalus aruannete kinnitamiseks.

Koos aruande esitamisega on soovitav vaadata üle ka senised registriandmed: kas kontaktandmed on ajakohased, juhatuse liikmete volitused kehtivad, tegelikud kasusaajad on õiged.

Aruande saab esitada elektrooniliselt e-äriregistri ettevõtjaportaali kaudu.

Igal aastal esitab ligikaudu 60% kohustatutest aruande õigeaegselt, 20% esitab selle hilinemisega ja 20% jätab esitamata.

