Maikuu rekord Hiiumaa liinil

TS Laevad juhatuse liikme ja teenindusvaldkonna juhi Ave Metsla sõnul näitas maikuu Eesti suursaarte populaarsust, Hiiumaa liinil saavutati lausa maikuu rekord.“Päikselised ilmad meelitavad inimesi üha enam Eesti suursaartele, Hiiumaa liinil saavutasime lausa viie aasta maikuu rekordtulemuse,” märkis Metsla.Kuna mullu mais oli pääs saartele eriolukorra tõttu veel pool kuud piiratud, on tema hinnangul sobilikum võrrelda 2021 ja 2019 aasta statistikat.Nii teenindas TS Laevad tänavu mais kahel liinil kokku 172 426 reisijat ja viis üle 95 570 sõidukit. Võrreldes mulluse, 2020. aasta maikuuga, mil eriolukord lõppes, oli reisijaid 39,1% rohkem. 2019. aasta maikuuga võrreldes jäi reisijate arv tänavu 13,6% väiksemaks, kuid üle veetud sõidukite arv oli koroonakriisi eelsest ajast 3,9%. Mais teenindas ettevõte Rohuküla-Heltermaa liinil50 845 reisijat ja viis üle 27 400 sõidukit. Võrreldes 2019. aasta maiga suurenes reisijate arv 1,9% ning sõidukite arv kasvas koguni 16,5%. Virtsu-Kuivastu liinil reisis mais 121 581 inimest ja viidi üle 68 170 sõidukit. Võrreldes 2019. aasta maiga vähenes liini reisijate arv 18,8% ja sõidukite arv 0,5%.“Rõõmustame maikuu hea tulemuse üle ning oleme ka valmis alanud kõrghooajaks,” ütles Metsla. “Populaarsematel reisimise päevadel ja aegadel väljuvad meie laevad nii tihti kui võimalik või sõidavad tiheda sõiduplaani alusel. Meil on hea meel, et pandeemia näitab taandumise märke ja riigis kehtinud piirangud on leevenenud ning reisijad saavad merereisi ajal taas pardapoes ja -restoranis einestada, avatud on ka laste mängutoad,” lisas Metsla.Reedest on kasutusel ka uuenenud praamid.ee veebi­leht. Metsla avaldas lootust, et uue veebilehe kaudu on piletite ostmine reisijale veelgi mugavam. Lisaks on uuel veebilehel värske disain, sihtkohti tutvustavad kohalike fotograafide fotod ning palju muud.TS Laevad tegi mais kahel liinil kokku 1891 reisi, millest 99,5% väljus õigeaegselt.

