Lux Expressi bussiga saab pealinna ja tagasi

18. juunil tegi Lux Expressi buss esimese reisi uuel liinil, mille algpunktiks on siiski Tallinn, mitte Haapsalu nagu oli märgitud liiniloa kooskõlastustaotlusel. Juuni algul kooskõlastas Hiiumaa vallavalitsus Lux Expressi Haapsalu-Käina-Kärdla bussiliini. Vallavalitsuse soovil lisati liinile kolm peatust: Vaemla, Tubala ja Kärdla Keskväljak ning seoses peatuste lisandumisega muudeti väljumisaeg 10 minutit varasemaks.

Seda, miks on liini alg- ja lõpppunkt nüüd siiski pealinnas, selgitas ettevõtte liinivõrgu ja partnersuhete direktor Ines Pensa. Tema sõnul kavandaski ettevõte algselt uut Hiiumaa bussiliini teenindada, pikendades juba käigusolevat Tallinn-Haapsalu liini Kärdlani.

“Asjaajamise menetluskorra tõttu ja transpordiameti ettepanekul muutsime esialgset liiniloa avaldust ning taotlesime liiniluba uuele liinile Tallinn-Kärdla, mis hõlmab ka liiklust Tallinna ja Haapsalu vahel,” selgitas Pensa.

Algselt välja kuulutatud peatuste aegu Haapsalu ja Kärdla vahelisel liiniosal seejuures ei muudetud.

Valik avaram

Kui võrrelda Lux Expressi liini väljumisaegu olemasolevate Go Busi liinidega, siis Kärdlast on nüüd üks varahommikune väljumine kell 7.45 ja pooleteisetunnise vahega kaks pärastlõunast väljumist: kell 15 ja kell 16.45.

Tallinna jõuab nende bussidega vastavalt pool tundi enne keskpäeva, õhtul veerand tundi peale seitset ja kell pool üheksa õhtul.

Tallinnast tulles aga on suvel valida kahe hommikuse ja ühe õhtupoolse väljumise vahel. Hommikul kell 8 hakkab saare poole tulema Go Busi liin ja poolteist tundi hiljem, kell 9.30 Lux Expressi buss. Go Busi õhtune liin väljub nagu ikka kell 16.55.

Kärdlasse jõuab hommikune buss pisut enne keskpäeva, järgmine kell pool kaks päeval ja viimane viis minutit enne üheksat õhtul.

Oluline erinevus on, et Lux Expressi buss käib nii saarelt minnes kui saarelt tulles Käinast läbi ja peatub ka teel. Ka Tallinna-Haapsalu liiniosal on sel rohkem peatusi kui Go Busi liinidel.

Go Bus peatub Hiiumaalt minnes vaid Haapsalus ja Uuemõisas ning siis alles Vana-Pääskülas, mis on eelviimane peatus enne maaliinide bussijaama.

Lux Expressil on kolm peatust Haapsalus, lisaks peatused Uuemõisas, Rannakülas, Taeblas, Priguldis, Paliveres, Ristil, Ellamaal, Turbas, Haruteel, siis Vana-Pääskülas ja bussijaamas.

Sõiduplaanil on märge mõnede peatuste kohta, mis mõeldud ainult sisenemiseks ja teised, mis mõeldud ainult väljumiseks. Soometsa sõnul tähendab peatus ainult sisenemiseks, et kui näiteks Kärdla Keskväljak on ainult sisenemiseks, ei veeta sõitjaid Kärdla bussijaamast Kärdla Keskväljakule. Või näiteks kui peatus Vana-Pääsküla on ainult väljumiseks, siis ei saa sellest peatusest siseneda bussi, et sõita Tallinna bussijaama.

Alustavad läbirääkimisi

Tallinn-Haapsalu bussiliini teenindab ettevõte 1. septembrist 31. maini, Hiiumaale välja sõidab buss ettevõtte kava järgi kolmel suvekuul. Nii oli Haapsalu-Käina-Kärdla bussiliini loataotluses liini sesoonsuseks märgitud 1. juuni kuni 31. august, kuid tänavu oli käigusolemise algusajaks 18. juuni.

“Reisijaid oli ootuspäraselt ning nagu aimata võis, oli reedesel päeval populaarsemaks suunaks just mandrilt Hiiumaale sõitmine,” ütles ASi Lux Express Estonia kommunikatsioonijuht Marlis Soomets. “Sellel suunal jäi esimesel päeval vabaks ainult neli istekohta. Kärdla-Haapsalu suunal oli sõitjaid vähem, kuid see oli ka igati loomulik.”

Kärdla liini teenindab ettevõte samasuguste 56kohaliste kõigi mugavustega bussidega nagu mujal Eestis. Bussides on konditsioneer, tualett, istmete seljatagustes meediaekraanid, reisija saab tasuta võtta sooja jooki, kasutada traadita internetti, jms.

Põhjus, miks ettevõte planeeris liini avamise alles 18. juuniks, tulenes parvlaevade sõiduplaanist, sest enne seda kuupäeva ei ole selles bussi üleveoajaga sobivaid väljumisi.

Ines Pensa ütles neljapäeval, et asuvad suvehooaja lõpul läbirääkimistesse transpordiameti ja Hiiumaa vallaga ning teevad ettepaneku, et järgnevatel aastatel oleks väljumised kell 11.30 Rohukülast Heltermaale ning kell 16 Heltermaalt Rohukülla käigus vähemalt 1. juunist kuni augusti lõpuni.

