Lux Express avab uue bussiliini mandrile

Hiiumaa vallavalitsus kooskõlastas Haapsalu-Käina-Kärdla bussiliini, millel tänasest kuni 31. augustini hakkab reisijaid vedama Lux Express. Tavapäraselt jätkavad ka Go Busi kaugliinid.

Üle aastate on see esimene uus bussiliin, mis liigub saare ja mandri vahel. Ebatavaline on ka marsruut, mis algab Haapsalust, suundub esmalt Käina ja alles siis Kärdlasse ning siis sama teed pidi tagasi Haapsallu.

“Suvisel perioodil on reisijaid üksjagu, Go Bus sõidab ka ja see on siis täiendav võimalus nii hiidlastele kui Hiiumaad külastavatele inimestele,” ütles vallavanema asendaja Hergo Tasuja.

Lux Expressi liinibuss väljub Haapsalu bussijaamast hommikul kell 11.10 ja jõuab Käina kell 13.06, Kärdla bussijaamas on liinipeatus kell 13.30.

Tagasi Haapsallu alustab buss teekonda Kärdla bussijaamast kell 15, jõuab Käina kell 15.23 ja on Haapsalus kell 17.30. Kokku on liinil üheksa peatust nii üht kui teistpidi sõites.

“Asja väärtust tõstab see, et peamiselt on teemaks olnud kärped ja konsolideerimised, nüüd aga on üks ettevõte oma algatusena näinud, et Hiiumaa on piisavalt atraktiivne liikumissuund, et siia laieneda,” märkis Tasuja.

Lux Expressi tegevjuht Ingmar Roos ütles, et ettevõte on pidevalt kaalumas ja otsimas võimalusi uute liinide avamiseks.

“Hiiumaa ühenduse puhul on olnud piiravaks asjaoluks praamiühendused ja kuna Kärdlast väljub konkurendi liin, siis tuli selgelt saada paika toode, mis pakub reisijale lisandväärtust ja eristuvust,” selgitas Roos. “Loodame, et oleme selle saavutanud, nii teenuse kvaliteedi kui ka väljumisaja poolest.”

Roos ütles, et uus liin avati eelkõige seetõttu, et suvel liigub rohkem inimesi ringi ja sellest tulenevalt on aeg liini avamiseks kõige sobivam.

“Loomulikult sooviksime sõita Hiiumaa vahet aastaringselt, kuid peame selleks suutma tekitada ka püsiva nõudluse,” nentis Lux

Ekspressi tegevjuht. “Loodame, et Lux Expressi bussi leiavad tee nii kohalikud püsireisijad kui ka inimesed, kes turismi eesmärgil planeerivad saart külastada.”

Sildid: atraktiivne liikumissuund, bussiliin, Lux Express