Liis Remmelg: Aus on kõrvale astuda

Reedel oli viimast päeva Hiiumaa arenduskeskuse juhataja ametis Liis Remmelg, kes lahkub poolteist aastat enne viieaastase lepingu lõppu, kuid senitehtut, mida ette näidata, on tal piisavalt.

Green Destinationsi keskkonnaaudiitorid hindasid Hiiumaa rohelise sihtkohana hõbetaseme vääriliseks. Uus maakonnaportaal hiiumaa.ee on valmis. Tuuru maja teisel korrusel algab kohe remont, mis muudab põhjalikult ka vana parteimaja välimust. Pritsumajas asunud turismiinfopunkti sulgemine, mis pahameelt põhjustas, sai lahenduse, kui ühes Kärdla keskväljaku paviljonidest avati uus, sinise märgistusega I-punkt.

Ka arenduskeskuse nõukogu esimees Omar Jõpiselg ütles, et Liis Remmelg on oma tööga hästi hakkama saanud ja on kahju, et ta lahkub. Uus juhataja on siiski juba leitud ja asub tööle augustis. Seni täidab juhataja ülesandeid arenduskeskuse raamatupidaja Silva Jõemaa.

Vestlesime Liisiga teisipäeval, 15. juunil, kui I-punkt avati ja tal oli jäänud veel kümme päeva ametis olla. Veerand tundi enne, kui uus turismiinfopunkt Kärdla keskväljaku kioskis südapäeval avati, oli kohal kaks sakslasest turisti, kellest esimene küsis teed, teine uuris, kust saaks kohvi.

Kui I-punkti pritsumajas sulgeda otsustasite, oli üsna palju rahulolematust. Kas uue I-punkti avamine siin, Kärdla keskväljakul on selle tulemus?

Liis Remmelg: Jah, võibolla see rahulolematus põhjustas seda, et jõudsime mõtteni – keskväljakul võiks midagi olla. Teisalt mõtlesime ka varem, et ühte neist paviljonidest võiks turismi infopunkt tulla. See mõte käis meil peast läbi juba enne senise infopunkti sulgemist, kuna siin on soodsamad tingimused ja võibolla ka atraktiivsem ja nähtavam asukoht. Siis aga tuli meile info, et neisse kioskitesse on juba huvilised leitud või keegi on nende vastu huvi tundnud ja siin ei ole ühtegi vaba pinda. Nii et me selle mõtte too hetk matsime maha ja siis uurisime keskväljaku lähedal asuvatelt ettevõtetelt ja asutustelt, kas nad oleksid valmis enda ruumides seda teenust osutama.

Kas seda võimalust ei tekkinud?

Tegelikult tekkis – nii sellessamas Pritsumajas kui ka kultuurimajas on Hiiumaa infomaterjalid olemas ja kättesaadavad. Kui mistahes põhjusel peaks infopunkt kinni olema või ka kellaajal, mil meie lahti ei ole, saavad soovijad siiski materjalid kätte ja lihtsamatele küsimustele ka vastused.

I-punkt ei ole veel avatudki ja juba on kaks sakslast käinud infot küsimas – mida sellest järeldada?

Ütlen ausalt, et me ei oodanud välismaalasi nii ruttu, aga selge on, et infot vajatakse. Meie arvamus on, et infot võiksid suurepäraselt anda ka meie ettevõtjad – selle info võiks saada kätte majutusasutustest või isegi enne seda oma koduriigis Hiiumaa kohta infot otsides.

Praegune I-punkt on tähistatud sinise, eelmine rohelise I-tähega – mille poolest see siis eelmisest vaesem on? Suveniire ei paista kuskilt?

Siia infopunkti ei ole me suveniire mõelnud tuua, pigem me soovitame külastada meie ettevõtteid ja loodame, et lisaks suveniiridele jäävad siis külalisele silma ka muud asjad, mida nad sooviksid osta ja ostud oleks kokkuvõttes suuremad. Jah, meie eesmärk ei ole suveniire müüa, vaid soovitada kohti, kust suveniire osta saaks. Oleneb, mida otsitakse, kas toidusuveniire, kunsti, käsitööd, vastavalt sellele siis anname ka soovituse.

Väga suurt erinevust eelmisega polegi, võibolla see, et oleme oluliselt väiksemal pinnal. Materjale jagame suhteliselt sarnaseid nagu eelmises kohas, aga info soovitamisel proovime rohkem kasutada digikanaleid. Tutvustame hiiumaa.ee veebilehte, kasutame infot, mida ettevõtjad on edastanud Puhka Eestis portaali. Sealtkaudu suuname küsijaid nii arvuti kui nutitelefoni abil hiiumaa.ee lehele erinevatele küsimustele vastuseid otsima.

Kas siia kolimise üks põhjusi on ka Tuuru majas algav remont?

Jah. Kolimisel on mitu põhjust. Kuna me ise arenduskeskuses ootasime otsust, kuidas toetab vallavalitsus meie mõtteid just turismiinfo jagamise katmisega kogu Hiiumaal. Ja kuna nüüd on tekkinud ka teine küsimus, et turismiinfot ikkagi ka Kärdla keskväljakul jagataks, siis hea aeg lasti mööda. Ja kui me näeme, kui palju meil on söögikohti tekkinud, kui palju on ettevõtjatel puudu töötajaid, nägime, kui keeruline on sellist infopunkti mehitada. Kuna meie töötajate töö sisu on muutunud ja meilt otseselt sellist teenust ei tellita nagu turismiinfo teenuse osutamine kohapeal, siis pidime selleks leidma töötajad väljastpoolt enda organisatsiooni. Teistpidi oli jah niisugune mõte, et Tuuru maja läheb remonti ja meil puudub juurdepääs oma kontorile ja oleme sunnitud töötama kodukontorites, aga et me saaksime oma klientidega, ettevõtjatega kohtuda, siis see paviljon toetas ka seda. Meil on siin paviljonis kaks töökohta ja kui infopunktis on vaiksemad ajad, saame siin ka tööd teha.

Kas I-punkti tõite Pritsumajast ära sellepärast, et kunagi käisid selle omanikega vaidlused tasude üle?

Otseselt need vaidlused ei mänginud rolli, lihtsalt siin on kõikidele paviljoni üürijatele see pind tasuta, tasutakse ainult kommunaalteenuste eest, mida siin tarbitakse, sümboolne summa ka keskväljaku hooldamise eest. Varem oli meil suurem pind ja selle eest küsiti ka rohkem raha, nii et siin hoiame oluliselt kulusid kokku.

Mis on põhjuseks, et arenduskeskuse turismitöötajad on viimastel aastatel tihti vahetunud, Kristel Üksvärav, kes praegu ametis, on vist juba kaheksas? Varasemalt olid I-punkti töötajad pikalt ametis, kiiresti vahetudes kipub kaduma järjepidevus, mis selles ametis ju oluline.

Kui vaatan seda, mismoodi inimesed tänapäeval liiguvad, siis sellist asja, kus inimene oleks pikalt ühe koha peal, näeb tegelikult harva. Tänapäeval, eriti noored, nad teevadki selliseid töösutsakaid ja vahetavad töökohti. Meil on tööl olnud erinevas vanuses inimesi, aga ütleme nii, et see on raske töö ja inimestel on erinevad väärtused ja ootused oma tööle. Turismiinfo puhul on sul üheksa kuud ettevalmistusaega ja kui sa oled suhtleja inimene, siis see on sinu jaoks raske passiivselt ainult oodata seda klienti. Ja siis tuleb see suvi, mis on jällegi üsna intensiivne periood. Sellised muutused on inimestele keerulised.

Kas vahelduse otsimine on põhjus, miks lahkud arenduskeskuse juhi kohalt, kuigi lepingu lõppemiseni on veel aega?

Kui ma vaatan tagasi oma varasemale karjäärile, siis kuskil viis aastat olen peatunud ühes kohas ja arenduskeskuses juhatajana töötanud kolm ja pool aastat, enne seda töötasin turismikoordinaatorina üks aasta ja vahepeal käisin ühe aasta ära vallavalitsuses. Minu jaoks see süsteem on sama – sihtasutus Tuuru, vallavalitsus, arenduskeskus – tegelesin suhteliselt sarnaste teemade ja asjadega. Natuke tunnen, et olen sära silmist kaotanud ja ongi aus siis sellisel hetkel kõrvale astuda ja anda võimalus järgmisele särasilmsele, kes Hiiumaa arengut eest veaks.

Kas uus töökoht on juba valmis vaadatud?

Jaa. Minu töökoht hakkab olema Tallinnas, aga minu töölaud hakkab olema minu kodus, nii et hakkan tegema kaugtööd. Hiiumaalt ma ära ei lähe ja saan siit edasi tööd teha.

Kas mõni kohalik MTÜ, näiteks Hiiumaa jooksugrupp, jääb ikka Sinu juhtida?

Ikka jääb. Oleme koos Alariga panustanud Hiiumaa asjadesse ja nende asjadega me jätkame. Nii et siin mingeid muudatusi ei toimu.

