Koostöökogu 15

Oleme ammugi ära harjunud, et meil on üks äärmiselt oluline mittetulundusühing, millest vastupidiselt nimetusele on Hiiu saare elule tõusnud väga suurt tulu. Ja nimele vastavalt on koostööd tehtud kõvasti.

Euroopa Liidu Leader toetusi jagava MTÜ Hiidlaste Koostöökogu asutamisest möödub tänavu 30. juunil 15 aastat. Asutamine ei käinud teps mitte lihtsalt – jälle oli takistuseks meie väiksus – 10 000 elanikku arvati Leader meetme tegevusgrupi moodustamiseks olevat liiga vähe. Koostöödki ei tahetud algul eriti teha. Leidus n-ö isepäiseid, kes mõtlesid ise rahakraani juurde pääseda, punti tulla ei tahtnud ja riskisid n-ö viimasel minutil sellega, et ühing jääb moodustamata. Õnneks kõik laabus.

15 aasta täitumise puhul on põhjust tänada neid, kes Hiidlaste Koostöökogu ja kontorit vedanud kõik need aastad: tegevjuht Reet Kokovkin ja nõustaja Ilmi Aksli.

Koos taotlejatega on nad näinud vett ja vilet, aga tundnud ka suurt rõõmu, kui asi õnnestub.

Kindlasti peame tänama neid, kes olid alguse juures ja panustasid siis, kui me alles õppisime Leader toetusi jagama ja kasutama. Koostöökogu esimese juhatuse esimees Hillar Eller, kes nüüdseks manalamees. Tollase maakondliku arenduskeskuse SA Tuuru juhataja Aivi Telvik ja koostöökogu juhatuse liige Ly Kaups (Johansen).

Kõigi nende aastate jooksul on Leader tegevusgrupp nimega Hiidlaste Koostöökogu toonud saarele rahvusvahelist kogemust, unistamise, ideede leidmise ja projektide kirjutamise oskusi, raha muidugi ka. Raha, mis on Euroopa Liidu maksumaksja toetus meile, et elaksime homme paremini ja huvitavamalt kui täna.

8. juuni 2021

