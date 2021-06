Koostöö Jazziliiduga toob Kuursaali põnevaid kontser

Kati Kukk

Džässmuusika huviliste jaoks on suvi hoogsalt käima läinud. Hiljaaegu sai Kärdlas kuulata kitarriduot ValsPetti ja uued kontserdid on tulekul.

Duo, kus akustilistel kitarridel mängivad Argo Vals ja Karl Petti, esitas muusikute endi loodud seadeid Olav Ehala, Joni Mitchelli, Radioheadi ja Michael Jacksoni lugudest. Põnev oli osa saada Valsi ja Petti omaloomingust.

Esinemine toimus šampanjabaar-restos Kork, kuhu varemgi koostöös Jazziliiduga džässmuusikuid mängima kutsutud.

Korraldaja André Abner ütles, et koos abikaasa Kristeliga on nad otsinud esinejaid, kes neile endile meeldivad. “Kuna meie enda teadmised ja kontaktvõrgustik jäid napiks, et leida põnevaid uusi esinejaid, siis pöördusime Eesti Jazzliidu poole palvega soovitada esinejaid – nii see koostöö algas,” selgitas Abner.

Esinejate valikul on head nõu andnud ka Sõru Jazzi korraldajad Pille ja Guido Kangur. “Mine tea, äkki tuleb Sõru Jazzi raames üle pika aja ka Kärdlas üks kontsert,” avaldas Abner lootust.

Tänavu suvel avatava Kärdla sadama Kuursaali tahavad Abnerid kujundadagi suviste kontserdisündmuste keskpunktiks. Juuli keskel peaks seal praeguste plaanide järgi esinema trio Kanter/Maar/Rei ning Vahuveiniviikendi raames esineb 31. juulil Jazz Legacy Lab, kus löövad kaasa Eesti džässi paremikku kuuluvad muusikud: Susanna Aleksandra laulmas, Aleksander Paal saksofonil, Allan Järve trompetil, Holger Marjamaa klaveril, Heikko Remmel kontrabassil ja Reigo Ahven trummidel. Reedel, 30. juulil esineb Vahuveiniviikendil Rita Ray.

Abner ütles, et Korgis on plaanis igakuiselt ja aastaringselt korraldada mõnusaid džässiõhtuid, sest hea muusika nautimiseks aastaringselt ei ole Hiiumaal just palju võimalusi: “Usume, et saarel leidub piisavalt inimesi, kes kvaliteetsest meelelahutusest lugu peavad ning ka talvised kontserdid saavad olema menukad.”

Sildid: džässmuusika, Jazzliit, Kärdla sadama Kuursaal, kitarriduuo Valspetti