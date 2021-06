Keskväljaku varjualust tuleb juba ümber ehitada

Mullu valminud Kärdla Keskväljak elas esimese lumerohke ja külma üle suuremate probleemideta. Siiski on näha, et tõsiselt said kahjustada varjualuse ehk pergola keskosa põrandad.

Vihmavesi jäi põrandalaudadele pidama, hiljem jäätus. Kuivades lauad kõmmeldusid – nüüdseks on lauaservad üles kaardunud, kohati on servad vigastatud ja väljas on pinnud. Sellise serva taha võib pahaaimamatult komistada ja kukkuda või paljajalu käies pinnu jalga saada. Küsisime valla arenguosakonna juhatajalt Monika Pihlakult, kes keskväljaku ehitust koordineeris, kas pergola põrandatega on kavas midagi ette võtta.

Arenguosakonna juhataja Monika Pihlak: Vaatasime koos ehitajaga maikuus üle kogu väljaku ning asjad, kus võiks ja peaks garantiitöid tegema. Pergola põrand oli üks vähestest kohtadest, mis vajab parandamist. Siin tuleb lahendus leida koostöös arhitektidega, sest praegune lahendus ei tööta nii, nagu algselt oli plaanitud.

Kas arhitektid on juba midagi välja pakkunud? Kui jah, siis millise lahenduse?

Suure tõenäosusega teeme uue põranda, veidi teistsuguse, kuid nagu ütlesin, lõplikku lahendust ei ole veel.

Ehk peaks pergolale katuse peale tegema või seespool puidu asemel plastlauda kasutama?

Praegu oleme siiski keskendunud pigem põranda lahenduste muutmisele,

Kui kaua põranda ümberehitamine aega võiks võtta ja kes katab kulud?

Ka see on arutelu koht, otsuseid veel ei ole.

Kas ülejäänud väljakul on kõik korras või tuleb veel midagi parandada või paremaks teha?

Küsimuse all on veel need nii-öelda kuhjad, mis on saanud laste poolt väga aktiivsesse kasutusse, mistõttu saab kannatada taimestik ning ka multš ei püsi seal väga hästi. Soovime siiski, et lapsed saaksid kogu ala kasutada. Muidu on väljak väga hästi säilinud ning ehitajale pretensioone ei ole.

Küsis HARDA ROOSNA

