KE piirkonnajuhina jätkab Antti Leigri

Helja Kaptein

Laupäeval peeti Palade kooli saalis Keskerakonna Hiiumaa piirkonna aastakoosolek, millel osalesid ka Keskerakonna esimees Jüri Ratas, riigikogu fraktsiooni esimees Mailis Reps ja riigikogu aseesimees Enn Eesmaa.

Pärast tervitusi ja erakonna tegevuse ülevaadet valisid liikmed Keskerakonna Hiiumaa piirkonna esimeheks tagasi Antti Leigri.

“Keskerakond on Hiiumaal tegudega näidanud, et soovime arendada meie kodusaare igat piirkonda, arvestades sellega, et vallakeskus on Kärdla linn ja saare väärtuseks erinevad piirkonnad kõikide oma pakutavate kodulähedaste võimalustega,” ütles Antti Leigri ja tänas piirkonna liikmeid usalduse eest. “Keskerakond on Hiiumaal viimastel aastatel näidanud, et isegi valla-volikogus opositsioonis olles, suudame tuua Hiiumaale investeeringuid, mida saarelisel vallal on väga vaja,” ütles Antti Leigri. Tulevaste eesmärkidena nimetas ta Kärdla sotsiaalkeskuse teise etapi ehitust ja kaasaegset kõikide võimalustega maakondlikku kultuurikeskust, mida esinejad igatsevad.

Piirkonna aseesimeheks kinnitati Maia Jõpiselg, juhatusse valiti veel Katre Pinte, Ants Vahtras, Toomas Remmelkoor, Tarmo Rajang ja Kalev Kask.

