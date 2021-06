Kas valimiste esinumbreid napib?

Sügiseste kohalike valimiste kandidaatide esitamine algab juba kahe kuu pärast, aga erakonnad ja valimisliidud enda Hiiumaa esinumbreid avalikustamaei kiirusta.

Pärimise peale andis ainsana enda Reformierakonna esinumbri staatusest teada vallavolikogu esimees ja riigikogu liige Aivar Viidik, kes eelmine kord kandideeris valimisliidus Ühine Hiiumaa.

Sotsiaaldemokraadid lubasid kohalikele valimistele tuua riigijuhtimise tasandi kogemust Eiki Nestori näol ja nimekirja esinumbri välja öelda augusti alguses.

Rohkem mitte ühtegi nime ega daatumit vastuseks päringule, kes on nende erakonna / valimisliidu esinumber juba nelja kuu pärast, 17. oktoobril toimuvatel kohalikel valimistel.

Ometi sai sama küsimus küsitud ka Keskerakonna, EKRE, Isamaa ja Eesti 200, samuti VL Ühine Hiiumaa ja VL Kodusaar esindajatelt.

Vaatame ajas tagasi

2017. aasta KOV valimistel osalesid Hiiumaal viie erakonna, SDE, Reformierakonna, EKRE, Keskerakonna ja IRLi nimekirjad, lisaks kaks valimisliitu.

Valimistel olid edukad sotsiaaldemokraadid, VL Ühine Hiiumaa ja VL Kodusaar, mis said 23liikmelises volikogus vastavalt seitse, kuus ja seitse mandaati. Reformierakond sai kaks ja Keskerakond ühe koha, EKRE ja IRL volikogusse ei pääsenud.

Häälemagnetiteks vallavanemad

Rohkem hääli teenisid valijailt äsja või hiljuti vallavalitsuse või volikogu eesotsas olnud kandidaadid, samuti maavanemad. Seitsme nimekirja 20 kandidaadi seas, kes kogusid vähemalt 50 häält, oli neid kokku 13 (vt lisatud tabel).

Hiiu vallavanem Reili Rand kogus 490 valija hääled. Üle saja hääle said veel Käina vallavanem Omar Jõpiselg (153 häält) ja Käina vallavolikogu esimees Üllar Padari (108), Emmaste vallavanem Tiit Paulus (141) ja Pühalepa vallavanem Ants Orav (107). Alla saja hääle said Pühalepa vallavolikogu esimees Toomas Remmelkoor (94) ja aseesimees Antti Leigri (79). Kunagine Kõrgessaare vallavanem Jaanus Valk sai 76 häält, kunagine Kärdla linnapea ja Hiiu vallavanem Georg Linkov 75 häält ja ammune Kärdla linnapea Ants Vahtras 70 häält.

Tubli tulemuse tegi ka viimane maavanem Riho Rahuoja – 148 häält, Hiiumaa esimene maavanem Tarmo Mänd sai 101 häält ja endine maavanem Hannes Maasel 70 häält.

Vallavanemaid jagub

Joonistunud pilt kinnitab, et valijad teavad ja toetavad ametisolijaid ning mida kauem ametist eemal, seda vähem hääli.

Kui volikogu esimees on kogu valla peale üks, siis viimase nelja aasta jooksul on vallavanemaid ametis olnud kolm: Reili Rand ning tema asendajad lapsepuhkuse ajal Toomas Rõhu ja Hergo Tasuja.

Osavallavanemate kohti on viis ning algusest peale on oma ametikohal püsinud Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg ja Pühalepa osavalla

vanem Liili Eller.

Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja tuli mullu oktoobrist vallavanemat asendama peale seda, kui Toomas Rõhu seoses nn rebaseskandaaliga ametist tagasi astus. Emmaste osavalla vanema asendaja on sellest ajast Pilvi Post.

Veebruarist lahkus ametist Kärdla osavalla vanem Lauri Preimann, ka tema puhul sai oletatavasti põhjuseks seesama õnnetu rebaselugu. Uus Kärdla osavalla vanem on Triin Masing.

Lahkumisavalduse on sisse andnud Kõrgessaare osavalla vanem Üllar Laid, kelle viimane tööpäev on juuni lõpus.

Valimisliitude kaotused

Nelja aasta jooksul on seniste esinumbrite kaotusi osaks saanud just valimisliitudele. Nii ühines VL Ühine Hiiumaa liige Aivar Viidik 2019. aasta riigikogu valimiste eel Reformierakonnaga. Hannes Maasel on mõista andnud, et valmistub poliitikast taanduma. Üllar Padari hukkus 2018. aasta detsembris autoõnnetuses ja vaid 54aastasena suri mullu mais Jaanus Valk.

VL Kodusaar liikmed Antti Leigri ja Toomas Remmelkoor liitusid Keskerakonnaga, esimene aastal 2018, teine 2020. Väidetavalt on valimisliidus veel liik-

meid, kes valmis Keskerakonna valimisnimekirjaga liituma.

Samanimelise MTÜ juhatuse liige Margit Kagadze kinnitas, et valimistele läheb Ühine Hiiumaa taas iseseisva nimekirjaga.

Hiiu Lehe päringule Kodusaare fraktsiooni esimees Tarmo Mänd ei vastanud. Väidetavalt pole võimatu, et sellenimelist valimisliitu me 17. oktoobril valikust ei leiagi.

Lühikesed pingid

Sirbis ilmunud artiklis “Riigivalitsemine vajab uuenduskuuri” märkis sotsiaalteadlane Marju Lauristin, et kui majanduslikust ebavõrdsusest rääkides peetakse drastiliseks suhtarvuks 80% ühiskondliku rikkuse kogunemist elanikkonna 20% kätte, siis poliitilise kapitali monopol 5% käes on sellest palju ebavõrdsem. Nimelt haaravad kõik Eesti erakonnad kokku oma liikmeskonda vähem kui 5% kodanikest. Parem pole see suhtarv ka Hiiumaal.

Küsimusele, kui palju on teie erakonna Hiiumaa piirkonnaorganisatsioonis / valimisliidus liikmeid, laekus vastuseid paarikümnest poolesajani: Reformierakond 49 liiget, Keskerakond 32, Isamaa 31, SDE “umbes 30”, VL Ühine Hiiumaa vastus oli “paarkümmend” ja VL Kodusaar ei vastanud. Mõned vastanutest lisasid, et toetajaid on neil ka väljaspoolt erakonda.

Suurima numbri käis välja EKRE Hiiumaa esindaja Aivo Saar, kes ütles, et “kuna Hiiumaa ja Läänemaa on üks piirkond, siis piirkonnas on liikmeid 276 inimest.” Kahe maakonna liikmete suhtarvu saab ehk kätte, kui meenutada, et 2017 KOV valimistel kandideeris Hiiumaal EKRE ridades 10 kandidaati ja märtsis 2018 asutatud EKRE Hiiumaa osakonna asutamiskoosolekul said EKRE veebilehe andmetel “osaleda seitse EKRE kohalikku liiget”.

Erakonna Eesti 200 juhatuse liige Lauri Hussar ütles Hiiu Lehele, et nad töötavad selle nimel, et Hiiumaal välja tulla oma nimekirjaga ning kutsus ühinema nii erakonnaga kui nende valimisnimekirjaga

2017. aasta KOV valimistel rohkem hääli saanud

SDE

Reili Rand 490

Liisi Mäeumbaed 73

Hergo Tasuja 50

Helen Teigar 50

VL Ühine Hiiumaa

Omar Jõpiselg 153

Üllar Padari 108

Aivar Viidik 88

Jaanus Valk 76

Hannes Maasel 70

Pilvi Post 65

Reformierakond

Riho Rahuoja 148

Artur Valk 99

VL Kodusaar

Tiit Paulus 141

Ants Orav 107

Tarmo Mänd 101

Toomas Remmelkoor 94

Antti Leigri 79

Keskerakond

Inge Talts 88

Ants Vahtras 70

IRL

Georg Linkov 75

Allikas: valimised.e

Sildid: erakonnad, esinumbrid, häälemagnetid, kandidaadid, kohalikud valimised, valimisliidud, vallavanemad