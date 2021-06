Käina kaubanduskeskus ehitati valmis nelja kuuga

3,8 miljonit maksma läinud Coop kaubanduskeskus Käinas on Hiiumaa Tarbijate Ühistu viimase kümnendi suurim investeering, mis valmis ülikiires tempos – tõsi küll, plaane peeti enne neli aastat.

Hoone projekteerimistöödega alustas OÜ Dagopen mullu juunis 2020, lepingu ehitajaga OÜ Nordecon Betoon sõlmis ühistu mullu 11. detsembril ja pool aastat hiljem ehk 17. juuniks sai Coop Konsum/Ehituskeskus valmis. Eile keskpäeval avati uksi ja lõigati linti, lausuti tervitus- ja tänusõnu.

Hiiumaa Tarbijate Ühistu juhataja Kaja Antons ütles, et selle kaasaegse kaubanduskeskuse püstitamine on ettevõtte suurim investeering viimase kümnendi jooksul, mille ettevalmistusperiood kestnud enam kui neli aastat. “Kuna selgus, et kauplus on vana ja väike, siis tuli Ruta

Tammeveski välja ideega ehitada Käinasse uus pood,” meenutas Antons. 2018. aastal leiti elanike kaasabil koht ja peale seda hakkasid asjad liikuma. “Osavald alustas maa-ala planeeringuga, meie käisime teistes maakondades teadmisi kogumas ja 2020 juunikuus tegin Jaan Kuusemetsale ettepaneku joonistama hakata,” rääkis ta. Detsembris 2020 sõlmis ühistu lepingu OÜga Nordecon Betoon. Ehitus algas veebruaris ja sai valmis uskumatult nobedasti, nelja kuuga.

“Nagu te näete, on nad näinud palju vaeva ja see on olnud töö, töö ja veel kord töö ja hea koostöö,” ütles Antons.

Hiiumaa vallavanema asendaja Hergo Tasuja tänas nii ühistut kui ehitajat. “Ma meenutan, mida siin veel jõulude ajal ei olnud ja milline areng on toimunud. Õhtuti olid mehed tööl, hommikul seitsmest oli usin tegutsemine poes sees,” kirjeldas ta mööduja muljeid. Tasuja rõhutas, et see pole ainult üks kaubanduskeskus, vaid uued on ka kaupluse ümbruse tänavad ja teed, mis muudab selle koha tänapäevasemaks ja inimsõbralikumaks.

Arhitekt Jaan Kuusemets tõdes, et arhitektid pole kõige paremad kõnelejad. “Oleme harjunud rääkima sketside, joonistuste, piltide, jooniste mudelite kaudu,” ütles Kuusemets ja lisas, et räägitakse, et arhitektid ei räägi isegi omavahel. “Hoone on lõpuks valmis, me loodame, et see kõneleb ise meie eest, kindlasti tahame tunnustada ja tänada tellijat, kes olid idealistid ja maksimalistid. Tänan ka ehitajat, kes on nii lühikese ajaga imet teinud,” ütles Kuusemets.

OÜ Nordecon Betoon projektijuht Reino Mälk kinnitas, et kogukonna toetus oli neile tunda: “Hea tunne on nüüd, sest töö oli raske, aga ilusa asja saime valmis. Ilusa asjaga peabki vaeva nägema,” ütles Mälk. “Ma olen saaremaa juurtega ja ma olen kade, sest teil on nüüd ilusam COOP kui meil!”

OÜ Nordecon Betoon valdkonnajuht Priit Pall lisas omalt poolt, et sellise tempo juures ei saaks ükski objekt edukalt valmida, kui poleks toimivat koostööd. “Siin see toimis!” ütles valdkonnajuht ning lisas, et meeldiv on ehitada ilusat hoonet.

Vajalik kaup ühe katuse all.

Lindi lõikamise järel said külastajad uudistada vastvalminud poodi ja seal pakutavat. Esmapilgul tundus kogu sisustus uudne, imeline, üllatas kaubaküllus ja avarus.

Hoonet saabki nimetada kaubanduskeskuseks, sest lisaks Coop Konsumile on sama katuse all ka Ehituskeskus. Lisaks jätkub majas ruumi ka kohvik-lillepoele Jorjèn, jahi- ja kalanduspoele, ilusalongile ja apteegile.

Samuti asub keskuses Swedbanki sularahaautomaat, Itella SmartPost, Omniva ja DPD pakiautomaat ning pandiga tagatud taara vastuvõtupunkt. Kohapealsete energiaallikate kasutusele võtmiseks ja keskuse energiakulude kokkuhoiuks on kaubanduskeskuse katusele paigaldatud 150 kW võimsusega päikesepark.

Uue Käina kaubanduskeskuse üldpind on 2385 ruutmeetrit, millest Konsumi müügipind 1242 ruutmeetrit. Võrreldes endise poega Käina keskel, kus müügipinda oli vaid 511 ruutmeetrit on avarust kordades enam, järelikult ka kaubavalik palju suurem. Võrdluseks, et Hiiumaa Selveril Kärdlas on müügipinda 1921 ruutmeetrit.

Suurim investeering kaubandusse

Käina kaubanduskeskuse koguinvesteering koos maa ostu, hoone ja selle ümbruse ehitamise, sisseseade ning taristu maksumuseks kujunes ligi 3,8 miljonit eurot. “See on kindlasti viimase kümnendi suurim investeering Hiiumaa kaubandusvaldkonnas,” sõnas Antons.

Hiiumaa esimene Coop Konsum | Ehituskeskuse kontseptsiooni järgi rajatud kauplus pakub lisaks toidu-, esmatarbe- ja tööstuskaupadele ka laias valikus aia- ja ehituskaupu.

Kolm juhti ja 40 töökohta

Kaubanduskeskuse igapäevatööd korraldavad rahvusvahelise kogemusega juhataja Tauno Sööl ja 25aastase töökogemusega asejuhataja Sirje Kuik. Ehitusosakonna juhataja on Kairit Kiin, kel 17 aasta pikkune ehitusvaldkonnas töötamise kogemus.

Koos suveabilistega on Coop Konsum / Ehituskeskuses kokku 31 töökohta, lisaks toimetab keskuses asuvatel rendipindadel veel üle kümne inimese.

Coop Konsum/Ehituskeskus Käina Spordi tänav 9 on avatud iga päev kella 8–22ni.

