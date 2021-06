Jätame lubaduse meelde

Aprillikuus Jüriöö ülestõusuna üle Eesti levinud protest RMK lageraiete vastu asula­lähistes riigimetsades tõotab KAH alade raiekavadesse tuua muutusi.

Eile lubas keskkonnaminister Tõnis Mölder (KE) avalikkusele saadetud pressiteates, et juba sügisel esitleb ministeerium koos RMKga uut KAH alade kontseptsiooni. Veel lubas minister, et kui vaja, muudetakse ka seadust ja kinnitas, et poliitiline toetus KAH aladel raiesurve vähendamiseks on olemas.

Enne kohalikke valimisi oleks vastupidine ka poliitiline enesetapp, sest kogukondade vastuseis oli üllatavalt suur. 7. aprillil saatsid 28 kõrgendatud avaliku huvi all oleva metsa eest seisjad ministrile ühispöördumise, milles soovisid, et KAH aladel sõlmitaks kestlikku ja elukeskkonda säilitavad majandamiskokkulepped ning nendes metsades loobutaks uuendusraietest, keskendudes püsimetsandusele.

Eilsel kohtumisel keskkonnaministriga toonitasid kirja saatjad vajadust panna metsamajandamise tööd seisma kõigil KAH aladel, sest riigimetsas tehtud raietest moodustavad KAH alad väga väikese osa, aga vastuseis neile töödele on suur.

Keskkonnaminister omalt poolt soovitas kogukondadel metsade majandamise soovide esitamisel teha praegusest tihedamat koostööd kohalike omavalitsustega, et kohalike metsade tulevikunägemus ametlikult oma­valitsuse üldplaneeringusse kirja saaks.

Vastav dokument on koostamisel ka Hiiu maakonnas.

Hiiumaa KAH alade avalikud koosolekud aga toimuvad järgmisel nädalal.

