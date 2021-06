Jaaniaeg oli politsei jaoks töine

PPA

politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp ütles, et võrreldes möödunud aastaga tehti sel aastal politseile väljakutseid rohkem ning jaaniaeg oli töine. Mujal Eestis oli olukord siiski hullem – joodi ja vägivallatseti ning mitu inimest kaotas elu õnnetustes. “Samas on hea meel, et jaaninädal möödus Hiiumaal kokkuvõttes siiski tõsisemate vahejuhtumiteta,” märkis Moonika Raudsepp.

Pühade ajal, st 23. ja 24. juunil tegeles politsei Hiiumaal kokku 35 erineva korrarikkumise teatega.

Politseinikud kontrollisid mitmel pool maakonna teedel autojuhtide kainust ning kokku lasti alkomeetrisse puhuda ligi poolel tuhandel autojuhil. Kahe päeva jooksul tuvastati liikluses kaks alkoholijoobes sõidukijuhti, kellest ühe sõit lõppes paraku ka kraavis. Raudsepp ütles, et vigastada õnneks keegi ei saanud, kuid kraavi sõitnud auto juhi suhtes alustati joobes sõitmise eest kriminaalmenetlust. Õnnetus juhtus Käina-Hüti teel. Veel kõrvaldas politsei liiklusest kaks sõidukijuhti, kel puudus vastava kategooria juhtimisõigus. Samuti tuvastati kolm kiirust ületanud autojuhti.

Viis vägivallajuhtumit

Viiel korral anti politseile teada tekkinud konfliktidest. “Tegemist oli jaanipidustuste ajal aset leidnud kakluste ja konfliktidega avalikes kohtades või siis naabrite omavahelise tüliga,” selgitas Raudsepp.

Näiteks anti 23. juuni varahommikul teada tekkinud tülist noorte seltskonnas, kus oli tekkinud ka rüselus. Sündmusele reageerinud politseinikud vestlesid tülli läinud osapooltega ning inimesed leppisid omavahel ära.

“Politsei selgitab kõikide nende juhtumite üksikasju,” lisas politseijuht.

23. juunil sai politsei teate, et Kärdlas on jalgrattaga kraavi sõitnud mees. Kiirabi vaatas mehe üle ja temaga oli kõik korras.

24. juunil anti teada, et Reigi külas on otsa sõidetud parkivale autole. Politsei fikseeris juhtunu ning asjaolud on selgitamisel.

Veel alustas politsei jaanipühade ajal väärteomenetluse kahe kohaliku noormehe suhtes selle eest, et nad omasid väikeses koguses narkootikume.

800 tõsisemat väljakutset

Eestis kokku tõid jaanipidustused politseile palju väljakutseid seoses alkoholi liigtarbimise ning sellest tingitud ohuolukordade ja konfliktidega.

Politsei- ja Piirivalveameti operatiivjuhi Tago Trei sõnul möödus jaanilaupäev politseile töiselt ning võrreldes eelmise aastaga oli väljakutseid rohkem.

Kahe päeva jooksul sai politsei teate enam kui sajast lähisuhtevägivalla juhtumist, mida on tavapärasega võrreldes rohkem.

Paraku ei möödunud need päevad liikluses surmadeta. Teisipäeval juhtus kaks liiklusõnnetust kaherattalistega, mille juhid sõitsid teelt välja ning hukkusid sündmuskohal. Joobes juhtide osalusel toimus kuus liiklusõnnetust.

Kahe päeva jooksul kontrolliti üle 14 000 autojuhi kainust, kellest 81 juhti olid joobes. Eelmise aasta samal perioodil tabati 65 joobes juhti.

Lisaks sai häirekeskus mitmeid teateid joobes inimestest, kes läksid ujuma ja vajasid abi või jäid kadunuks.

“Nädalavahetus on veel ees, mistõttu kutsun kõiki üles olema ettevaatlik ning hoolitsema oma lähedaste ja sõprade eest. Ära luba purjus sõpra rooli ega ujuma ning kui oled sattunud hätta ja vajad abi, helista 112,” lisas operatiivjuht.

Sildid: Kärdla politseijaoskond, korrarikkumised, Politsei, tõsisemate vahejuhtumiteta, väljakutsed