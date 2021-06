HiiuIngel sõidab Moonsund Runti

S/V HiiuIngel

Halulaeva HiiuIngel projekti eestvedaja Ain Tähiste koos oma seitsmeliikmelise meeskonnaga võtavad ette enam kui 300miilise purjeretke.

Pikale teekonnale minejaile saab järgi lehvitada täna hommikul kell 10 Kärdla sadamas.“Tall Ships Races 2021 jäi kahjuks ära. HiiuIngel valmistus hoolikalt selleks võidusõiduks, uuendati varustust, parandati laeva purjetamisvõimekust,” selgitas Ain Tähiste. “Tahame oma ja HiiuIngli võimeid ja võimekust kestvuspurjetamises proovile panna ja võtame ette enam kui 300miilise purjeretke, mille nimeks panime Gotlandi sarnase ettevõtmise eeskujul Moonsund Runt.”

Pühapäeval algama pidanud, aga ära jäänud The Tall Ships Races 2021 esimene etapp Klaipeda-Turu olnuks 250 miili pikk ehk tükk maad pikem kui Moonsund Runti esimene etapp. Kuna ettevalmistusi selleks tehti tõsiselt, ei heiduta ka esimene enam kui 150 meremiili pikkune etapp, mille lõpp naabrite juures Kuressaare sadamas.

Tähiste sõnul on tal sellise purjetamisvõistluse algatamine mõtteis olnud hea mitu aastat: “Prooviks nüüd ära teha!”

Minejaid ei heiduta ka see, et HiiuIngel läheb mereretkele üksi: “Sai ka teistele laevadele tehtud ettepanek, aga osad jõudsid juba kiiresti oma plaanid ringi mängida ja regatil osaleb täpselt üks laev.”

Tähiste ütles, et kui keegi soovib, võib n-ö poole pealt muidugi ühineda. Etapid on Kärdla-Kuressaare ja Kuressaare Kärdla. Moonsund Runti reeglid on Tähiste sõnul üsna lihtsad, samas võib nende järgimine osutuda üsna tõsiseks väljakutseks. Ta tõi võrdluseks, et Muhu väina regatil nii pikki etappe ei sõidetagi nagu Moonsund Runtil.

Kaheetapiline võidusõit teeb 8-kujulise tiiru ümber Hiiumaa, Muhumaa ja Saaremaa kaugemate tippude. Soela väin tuleb läbida kahel korral. Kogu aeg tuleb sõita purjede all, nii nagu igal teisel purjetamisvõistlusel. Mootori kasutamine on lubatud Soela väina laevatee kitsal osal.

Esimesele Moonsund Runtile stardib HiiuIngel täna, 29. juuni hommikul, Kärdla sadamast annab laev otsad kell 10.

“Dokumenteerime selle sõidu põhjalikult, loodame, et tuleb huvitav ja hariv lugemine ja et meie ettevõtmisest saab traditsioon,” ütles Tähiste ja nimetas teekonda testsõiduks. “Meeskond on palju purjetanud ja ootavad seda sõitu, sellest, et teised ei saanud tulla, ei tasu meelt heita – see on kõik arusaadav – , nii et kõik on sõidu eel positiivses ootuses ja loodame, et mõne aasta pärast tuleb rohkem laevu,” ütles Tähiste.

Eeskujuks Moonsund Runti korraldamisel on 350 meremiili pikkune Gotland Runt ehk rootsi keeles ring, mis teeb tiiru ümber Gotlandi saare ja mida korraldatud aastast 1937. Tänavuse Gotland Runti stardid antakse juba sel nädalavahetusel, 3. ja 4. juulil. HiiuIngel sellel regatil veel osalenud pole.

Juuni algul otsustasid korraldajad, Sail Training International ning sel aastal õpperegatti võõrustama pidanud sadamad, COVID-19 piirangute ning pandeemia jätkuva leviku tõttu maailma suurima õpperegati The Tall Ships Races 2021 sel aastal ära jätta. Regatt jõuab Läänemerele taas aastal 2024.

Tallinna linn korraldab riiklikke piiranguid ja terviseameti juhiseid järgides 16.–18. juulini kesklinna viies sadamas merepeo ning koostöös Klaipeda ja Szczeciniga kavandatakse kaheetapilist regatti Läänemerel.

