Hei, valitsus, mida sa teed?

Euroopa Liit algatas Eesti riigi suhtes rikkumismenetluse, kuna riik on aastaid lubanud raiuda ehk sisuliselt hävitada looduslikku metsa Natura aladel. Aastaid on räägitud, et metsa ei tohiks raiuda lindude pesitsusajal ja metsalinnustik on drastiliselt vähenenud. Aastaid on kestnud vaidlus selle üle, kas metsa raiemahud on liiga suured või mitte. Viimasel ajal on kogukonnad valjult protestinud suurte lageraielankide vastu KAH aladel ehk asulate ümbruses.

Ja mida teeb meie valitsus?

Keskkonnaminister kaitseb õigust metsa raiuda linnurahu ajal. Keskkonnaagentuur saadab välja pressiteate, et raiemahud on viimastel aastatel pigem vähenenud. Ühtedel andmetel on Eesti metsade puidutagavara vähenenud aastaga 9 miljoni tihumeetri võrra, keskkonnaagentuur väidab, et netojuurdekasv oli vastupidi,

14 miljonit tm. Need vastuolulised andmed vajaksid kontrollimist, aga nüüd kavatseb valitsus statistilise metsainventuuri (SMI) andmed sisuliselt salastada. Lisaks hakata peale maksma biomassi (loe puidu) põletamisele põlevkivikateldes koos põlevkiviga. Nagu meie metsa veel vähe Euroopa küttekolletes tuhaks ja suitsuks saaks.

Kolmapäeval 16, juunil kella 13–14ni on Toompeal meeleavaldus puidupõletamise kinnimaksmise ja metsainfo salastamise vastu. Seaduseelnõud SE 156 ja SE 292 on siis lõpphääletusel.

15. juuni 2021

Sildid: lindude pesitsusaeg, linnurahu aeg, metsa raie, Natura ala, raiemaht, statistiline metsainventuur