Aita valida Aasta küla!

Seekordne Aasta küla valimise konkurss on lõpusirgele jõudmas. Võistlustules on 15 Eesti piirkonda, millest lemmikule saab anda oma hääle kuni täna lõunani.Sel aastal valitakse esma­kordselt Aasta küla ERR Menu portaalis toimuva rahva­hääletuse ja hindamiskomisjoni tulemuste ühendamise teel. Võitjaküla selgub juba 18. juunil Terevisioonis, kust läheb otsesaade ka eetrisse. Konkurss on kogunud juba ligi 10 000 häält ning hääli saab lemmikküla poolt anda veel kuni täna, 11. juuni lõunani aadressil aastakula.err.ee Valiku tegemisel on abiks külade endi loodud video­klipid, mida on võimalik samal erilehel näha.Hääletama ärgitab ka eelmise Aasta küla konkursi võitja, Lüübnitsa külavanem Urmas Sarja. “Inimesed mitte ei võiks, vaid lausa peaks andma oma hääle. Isegi, kui maakonda esindav küla ei ole just sinu koduvallast või ei ole sinu lähedalt, siis paari aasta pärast võib sinu koduküla olla Aasta küla võistluses ja sul on endal seda toetushäält vaja. Lisaks aitab konkurss avastada nii oma maakonna väärtusi kui ka Eestimaad selle kõige laiemas mõttes. Meil on Eestis väga palju ilusaid kohti, millest paljudel ei ole aimugi,” ütleb ta. Sarja lisab, et Aasta küla tiitel aitas Lüübnitsa külale oluliselt üle-eestilist tuntust juurde tuua. “See tiitel tõi meie külla ja meie üritustele uusi inimesi, kes ei olnud Lüübnitsas varem kunagi käinud või isegi meist kuulnud. Lisaks oli see tunnustuseks kõigile küla­elanikele,” lisab Sarja.Eesti aasta küla valitakse juba üheksandat korda. Konkurss toimub üle aasta ning iga maakond esitab tiitlile kandideerima oma maakonna Aasta küla. Seekordsete kandidaatide seas on nii külasid, külade gruppe kui ka alevikke. Väikseimas kandidaatkülas on elanikke 21, suurimas üle 500.Hiiumaalt kandideerivad tiitlile Emmasteotsa neli küla: Muda, Ulja, Harju ja Valgu, mis koondunud külaseltsi MUHV.Aasta küla valimist korraldab MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant.Toimetaja HARDA ROOSNA

Sildid: Aasta küla valimine, rahvahääletus