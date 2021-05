Viimaseid päevi saab esitada tuludeklaratsioone

Maksu- ja tolliamet (MTA) tuletab meelde, et tuludeklaratsiooni saab esitada esmaspäeva, 31. maini. Esitamata aga on veel u 105 000 deklaratsiooni. Ligikaudu 96 000 isikul, kes ei ole veel tuludeklaratsiooni esitanud, on MTA hinnangul oodata enammakstud tulumaksu tagastust kogusummas

14,7 miljonit eurot. Ligikaudu 9000 inimesel tuleb MTA hinnangul tulumaksu juurde tasuda kokku 2,4 miljonit eurot.

MTA füüsilise isiku tulude ja maksustamise teenuse juht Grete Urbel ütles, et tuludeklaratsiooni esitamisele peaksid kindlasti tähelepanu pöörama investeerimiskonto omanikud, et esitatud saaks ka sissemaksete info. “Sellest oleneb edaspidi summa, mida saab maksuvabalt kontolt taas välja võtta,” ütles Urbel. Tuludeklaratsiooni saab vajadusel esitada ja parandada tagasiulatuvalt kuni kolm aastat.

Tuludeklaratsiooni saab esitada 31. maini elektrooniliselt veebikeskkonnas e-MTA. Samuti on avatud MTA teenindusbürood, kus kehtib 25% täituvuse nõue.

Praeguseks on esitatud ligi 729 000 deklaratsiooni, millest 97,5% esitati elektrooniliselt. Enammakstud tulumaksu on tagastatud 191 miljonit eurot ning juurdemaksmisele kuulub 67 miljonit eurot. Tagastamisele kuuluvast tulumaksust on annetusteks suunatud 182 000 eurot.

Küsimuste korral saab helistada MTA infotelefonile

880 0811 (eraklient), 880 0815 (e-maksuteenused) ning kirjutada aadressidel eraklient@emta.ee, või e-maks@emta.ee Küsimusi saab esitada ka iseteeninduskeskkonna e-MTA kaudu (menüüpunktis “Suhtlus” või jaluses lingilt “Saadan kirja”).

