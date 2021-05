Transpordiamet erinevustest kahe laevaliini töös

Millest tuleneb riigi ja laevafirma erinev lähenemine kahe laevaliini töö korraldamisel?

Hiiumaa liinil on ainult valmisolek suvisteks lisareisideks, Virtsu–Kuivastu liinil seevastu on juba teada konkreetne lisareiside arv ja maksumus, mida vajadusel suurendatakse. Ometi on näha, et Hiiumaa liinil on eriti suvehooajal kõik tipuajad broneeritud. Ka on teada, et olemasolevate laevadega on võimalus lisareisideks vaid kl 5 varahommikul ja kl 23.30 öösel, mis ei ole nn tipuajad.

Vastavad Transpordiameti ühistranspordi osakonna juhataja Kirke Williamson ja merenduse ja veeteede teenistuse direktori asetäitja Kaidi Katus: Kõige suurem erinevus kahe laevaliini teenindamisel on laevatees. Rohuküla–Heltermaa laevaliinil on kaks kitsast ühesuunalist kanalit (Rukki kanal ja Heltermaa kanal) mida laevad üheaegselt kasutada ei saa ja see seab piiranguid graafiku koostamisel. Virtsu–Kuivastu liinil sellised piirangud puuduvad.

Vastab tõele, et valmisolek on olemas lisareisideks ja eraldi lisalaeva ei ole plaanis Hiiumaa–mandri suunale see suvi tuua. Riigil on kavas tellida uus laev, mis vajadusel saab teenindada Hiiumaad, sellesisuline lubadus anti välja juba detsembris 2019. Virtsu–Kuivastu liinil seevastu on juba teada konkreetne lisareiside arv ja maksumus, mida vajadusel suurendatakse. Saaremaa suunal on kokku lepitud maksimaalne lisareiside arv, mida vajadusel tehakse. Lisareise tehakse ainult juhul, kui laeva ootealal on 200 liinimeetrit sõidukeid.

Praegu on võimalik broneerida Hiiumaale minekuks nii reisijakohti kui ka sõidukeid. Kindlasti on päevi, kus teatud kellaaegadel ei ole sõidukikohti, aga on reisijatekohti nagu näiteks mõned väljumised enne jaanipäeva. Oleme alati rõhutanud, et võimalusel tuleks piletid ette ära osta, et vältida olukordi, kus sadamas võib tekkida olukord, kus järgmist väljumist tuleb oodata.

Küsis HARDA ROOSNA

Sildid: Laevafirma, laevaliin, laevaliini teenindus, Lisareisid