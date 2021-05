Tornide ja tormide Hiiumaa

2021. aasta Hiiumaa turismikataloog pakub tosin põhjust saare avasta­miseks. Põhjuse number üks annavad selleks tornid, millele pühendatud lausa kaks peatükki. Pealkirja all “Tornid siin ja tornid seal, kõikjal üle Hiiumaa” loetleb Anne-Ly

Torstensson üles kümme torni, neist kõige vanem 490aastane Kõpu tuletorn, kõige ootamatum Suuremõisa lossi torn ja kõige uuem Tuuletorn Käinas, lisaks kirikutorne ja muid pisemaid tornikesi.

Harri Rinne arutleb Hiiumaa tormide ja tornide üle ning tõdeb lõpuks – me elame varbad pori sees, kuid käed sirutuvad tähtede poole. Ja tornist on see sirutus kahtlemata tulemuslikum.

Eriline on tänavuse kataloogi rubriik “12 asja, mida Hiiumaalt ei leia, aga Saaremaal on”. Selles loetelus on küll ainult üks torn – ainulaadne viltune tuletorn, mida rahvasuus Saaremaa “Pisa torniks” kutsutakse.

Kokkuvõttes tõdetakse, et aasta 2021 on kindlasti eriline ja paljutki saab kokku võtta viisil “ei me ette tea”. Ühtteist igasuvistest sündmustest siiski loodetavasti toimub – kõiki aga kataloogis kindlasti kirjas pole, sest ei me ette tea… mis koroonaviirus ette võtab. Üks on siiski kindel: suvi algab septembris. Vananaistesuvi.

Kataloogi reklaamiküljed pakuvad sadu võimalusi saarel olemiseks ning tähtsate numbrite külgedel on mustvalgel lõpuks kirjas õiged numbrid, kui palju külastajaid meil käis eelmisel ja üleeelmisel aastal.

Kataloogi luges

HARDA ROOSNA

